Chiara Ferragni torna a Cannes, il red carpet conquista con l'abito floreale Roberto Cavalli

Chiara Ferragni è tornata al Festival di Cannes con un abito floreale Roberto Cavalli ricamato a mano. L’imprenditrice digitale ha sfilato sul red carpet di Garance dopo cinque anni di assenza dalla Croisette.

Chiara Ferragni ha fatto il suo ritorno sulla Croisette partecipando alla première di “Garance”, film in concorso al Festival di Cannes diretto da Jeanne Herry e interpretato da Adèle Exarchopoulos. L’imprenditrice digitale è apparsa sul tappeto rosso con un look scelto dagli archivi Roberto Cavalli by Fausto Puglisi.

L’abito, aderente e verde scuro, era caratterizzato da sottili spalline e da una lunga decorazione floreale ricamata a mano che seguiva tutta la silhouette. A completare l’outfit, una selezione di gioielli Chopard scelti per la serata sulla Montée des Marches.

Per Ferragni si tratta di un ritorno al Festival dopo l’ultima presenza del 2021. In quell’occasione aveva partecipato alla première di “La ragazza di Stillwater” con Matt Damon, indossando un abito in tulle verde lime firmato Giambattista Valli, decorato con fiori realizzati in alluminio riciclato.

La prima apparizione sulla Croisette risale invece al 2018, quando sfilò insieme a Fedez durante la presentazione di “7 uomini a mollo”. Per quel debutto aveva scelto un abito rosa Alberta Ferretti dal taglio romantico, pochi mesi dopo la nascita del figlio Leone e prima del matrimonio.

Nel 2019 tornò a Cannes per la première di “C’era una volta a… Hollywood” di Quentin Tarantino. In quell’edizione attirò l’attenzione con un caschetto biondo platino e un look Philosophy di Lorenzo Serafini composto da crop top argentato con cristalli Swarovski e gonna lunga in seta nera.