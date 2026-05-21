Scott Borba lascia Hollywood e i cosmetici, il fondatore di E.L.F. Beauty diventa sacerdote

Scott Borba lascia il mondo dei cosmetici e diventa sacerdote dopo una crisi personale nata durante una festa a Hollywood. Il fondatore di E.L.F. Beauty sarà ordinato il 23 maggio 2026 nella diocesi di Fresno, in California.

Scott Vincent Borba ha costruito una fortuna nel settore della cosmetica partendo da tre parole semplici: occhi, labbra e viso. Nel 2004 ha fondato E.L.F. Beauty, marchio diventato negli anni uno dei più noti nel mercato internazionale del make-up, fino a raggiungere una valutazione miliardaria.

A 52 anni, però, l’imprenditore americano ha deciso di cambiare completamente vita. Sabato 23 maggio 2026 prenderà i voti nella diocesi di Fresno, in California, dopo un percorso durato cinque anni in seminario.

La svolta è arrivata circa dodici anni fa durante una festa esclusiva a Hollywood. Borba ha raccontato di aver vissuto quella sera una crisi profonda, descrivendo la sensazione di trovarsi davanti a una vita vuota fatta soltanto di lusso, denaro e apparenze. In quel momento, secondo il suo racconto, avrebbe percepito la presenza di San Michele Arcangelo e sentito una chiamata spirituale.

«Qual è il senso della vita?» si è chiesto ripensando a quel periodo. Da lì è iniziato un percorso che lo ha portato ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo e della bellezza.

Cresciuto nella Central Valley californiana, Borba aveva già avvertito una vocazione religiosa quando era bambino. Poi, con il tempo, aveva scelto la strada degli affari. Dopo la laurea alla Santa Clara University si era lanciato nel mercato della cosmetica, costruendo rapidamente un impero.

Tra i suoi prodotti più famosi c’era la Borba Skin Balancing Water, bevanda arricchita con vitamine, minerali ed estratti di frutta presentata come soluzione per migliorare la pelle. Le celebrità di Hollywood contribuirono a renderlo noto nel settore. L’attrice Maggie Gyllenhaal venne fotografata con una bottiglia del prodotto, mentre ai Golden Globe del 2011 Borba realizzò un trattamento da 7.000 dollari per Mila Kunis usando polvere di rubini e diamanti.

Oggi guarda a quel periodo con rimorso. «Mi pento di aver cercato di trasformare tutti in una piccola Kardashian», ha dichiarato, spiegando di considerare quella vita lontana dai valori che ora segue.

Nel 2019 è entrato in seminario in Oregon. Il vescovo di Fresno, Joseph V. Brennan, ha raccontato che la sua esperienza professionale e la maturità personale hanno avuto un ruolo decisivo nel percorso verso il sacerdozio.

Borba sostiene di non essere mai stato così sereno. «Dio ci rende davvero belli», afferma oggi, dopo aver lasciato alle spalle il mondo del lusso e delle feste hollywoodiane.