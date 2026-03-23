Leonid Radvinsky morto a 43 anni, il fondatore di OnlyFans lascia un impero da miliardi

Leonid Radvinsky è morto a 43 anni per un tumore dopo aver costruito la fortuna di OnlyFans, arrivata a valere miliardi. L’imprenditore, nato a Odessa e cresciuto negli Stati Uniti, viveva nel Regno Unito e manteneva un profilo riservato.

Leonid Radvinsky è morto a 43 anni dopo una lunga malattia. L’imprenditore, noto per aver guidato OnlyFans nella sua fase di maggiore espansione, aveva accumulato un patrimonio stimato in 7,8 miliardi di dollari secondo le ultime valutazioni disponibili.

Nato a Odessa, in Ucraina, si era trasferito negli Stati Uniti da bambino, crescendo a Chicago. Negli ultimi anni aveva scelto di vivere nel Regno Unito, lontano dall’attenzione pubblica, mantenendo uno stile di vita discreto nonostante il successo economico raggiunto.

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Sotto la sua direzione, la piattaforma ha registrato numeri da record. Già nel 2022 i ricavi avevano superato i 5 miliardi di dollari, con risultati simili anche negli anni successivi. Il modello basato su abbonamenti ha permesso ai creatori di contenuti di guadagnare direttamente dal proprio pubblico.

Lanciata nel 2016, OnlyFans ha cambiato passo quando Radvinsky ne ha assunto il controllo. Da quel momento il servizio è diventato un punto di riferimento globale nel settore dei contenuti digitali, attirando milioni di utenti e trasformandosi in un colosso online con un impatto economico rilevante.