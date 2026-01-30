Vedovo lascia il lavoro, diventa sacerdote e celebra le nozze del figlio in Messico

Dopo la morte della moglie, un professionista salentino lascia tutto, entra in seminario e diventa sacerdote missionario. Anni dopo, in Messico, celebra il matrimonio del figlio, segnando un nuovo capitolo della sua vita familiare e spirituale.

A 72 anni la sua vita ha preso una direzione che nessuno, anni prima, avrebbe immaginato. Ex commercialista e tributarista di Lecce, don Carlo dei Lazzaretti ha scelto il sacerdozio dopo la morte della moglie, madre dei suoi tre figli, trasformando un lutto profondo in una decisione radicale.

La perdita lo ha travolto e, in un primo momento, lo ha allontanato dalla fede. Poi il ritorno nella comunità parrocchiale di San Vincenzo de’ Paoli a Lecce ha riaperto una strada diversa. Lì ha maturato la scelta di lasciare lavoro e abitudini per iniziare un percorso verso il ministero sacerdotale.

La formazione è partita nelle Marche, al Centro Servo di Yahvè di Porto San Giorgio, insieme a centinaia di candidati provenienti da vari Paesi. In seguito ha proseguito gli studi nel seminario Redemptoris Mater di Puebla, in Messico, completando la preparazione teologica e pastorale.

Il 10 febbraio 2023 è arrivata l’ordinazione. Da padre di famiglia e professionista è diventato presbitero missionario, impegnato nella vita parrocchiale e nelle attività della Chiesa locale in territorio messicano.

Proprio a Puebla, nella parrocchia La Sagrada Familia de Nazaret, ha vissuto uno dei momenti più significativi del suo nuovo cammino: ha celebrato il matrimonio del figlio Roberto con Sara. Un giorno di festa che ha unito la sua vocazione sacerdotale alla storia della sua famiglia, segnando un passaggio importante dopo anni difficili.