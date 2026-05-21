Rudy Zerbi sposa Grace Raccah vicino Roma, il gossip su una possibile gravidanza accende i rumors

Rudy Zerbi ha sposato Grace Raccah con una cerimonia riservata vicino Roma e il gossip si concentra ora su una possibile gravidanza della neo moglie. Alcuni dettagli dell’abito bianco hanno alimentato le indiscrezioni.

Rudy Zerbi ha celebrato il matrimonio con Grace Raccah pochi giorni prima della finale di Amici. La cerimonia si è svolta lontano dai riflettori alle porte di Roma e ha unito rito civile e tradizione ebraica, scelta legata alle origini della famiglia della sposa.

Il conduttore e volto televisivo ha raccontato di aver ritrovato serenità accanto a Grace Raccah, imprenditrice trentacinquenne figlia di Daniele Raccah, fondatore del marchio di moda maschile Dan John. In un’intervista rilasciata al settimanale DiPiùTv, Zerbi ha spiegato di aver capito fin dall’inizio che la relazione aveva qualcosa di speciale e di aver riscoperto l’amore dopo anni difficili.

Durante la celebrazione gli sposi hanno seguito alcuni momenti simbolici della tradizione ebraica. Zerbi ha indossato la kippah e il tallit, mentre la funzione si è svolta sotto la chuppah, il baldacchino che rappresenta la futura casa della coppia. Al termine del rito il produttore televisivo ha rotto il tradizionale bicchiere di vetro, gesto che richiama la fragilità e il valore dell’unione matrimoniale.

Entrambi arrivano al matrimonio con esperienze familiari già importanti. Grace è già madre, mentre Rudy Zerbi ha quattro figli nati da precedenti relazioni. Tommaso e Luca sono nati dal matrimonio con Simona, Edoardo dalla storia con l’attrice Carlotta Miti e Leonardo dalla relazione con l’architetta Maria Soledad Temporini.

Proprio parlando della nuova famiglia allargata, Zerbi ha raccontato di essere felice di avere finalmente una bambina in casa dopo anni trascorsi circondato soltanto da figli maschi. Nonostante questo, il giudice televisivo ha escluso l’idea di avere altri figli con Grace.

Le voci su una possibile gravidanza, però, continuano a circolare. Alcuni osservatori hanno notato forme più morbide sotto l’abito bianco della sposa e da lì sono partite le indiscrezioni su un presunto figlio in arrivo. Al momento la coppia non ha confermato né smentito le ipotesi.

Zerbi ha parlato anche della differenza d’età con la moglie, più giovane di ventidue anni. Il conduttore ha spiegato che dopo le prime settimane di relazione quel dettaglio è passato completamente in secondo piano, lasciando spazio soltanto alla sintonia costruita insieme.