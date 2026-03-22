Rudy Zerbi racconta l'amore per Grace Raccah e la nuova vita insieme

Rudy Zerbi racconta il suo amore per Grace Raccah e spiega perché si sente fortunato. La relazione, nata nonostante la differenza d’età, ha cambiato la sua vita anche in famiglia, tra figli e nuove abitudini condivise.

Rudy Zerbi ha parlato apertamente della sua relazione con Grace Raccah, lasciando da parte il tono ironico che spesso lo caratterizza in televisione. Durante un’intervista ha descritto un legame profondo, fatto di complicità e presenza quotidiana, che ha inciso anche sugli equilibri familiari.

Il volto noto di Amici ha spiegato che tra lui e la compagna c’è una differenza d’età, ma questo non pesa nella vita di coppia. Nei momenti più difficili, ha raccontato, è proprio lei a dimostrarsi più forte e determinata. Un aspetto che lo porta a sentirsi fortunato e sereno nella relazione.

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Zerbi ha poi allargato il discorso alla dimensione familiare. Grace è madre di una bambina nata da una precedente relazione, coetanea di uno dei suoi figli. In casa, ha detto, si è così creata una nuova dinamica, con la presenza di una figlia femmina che prima non c’era.

Su Grace Raccah circolano poche informazioni. È figlia dell’imprenditore Daniele Raccah, fondatore del marchio di moda maschile Dan John, e ha 22 anni in meno del compagno. Nonostante la discrezione sulla sua vita privata, il rapporto con Zerbi appare solido.

Il conduttore ha parlato anche del significato che l’amore ha assunto per lui oggi. A cinquant’anni, ha spiegato, ha scoperto una dimensione diversa, fatta di equilibrio e benessere. Sensazioni che non provava da tempo e che lo riportano a emozioni intense come quelle delle “farfalle nello stomaco”.