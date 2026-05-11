Rudy Zerbi si è sposato vicino Roma, nozze riservate con Grace Raccah dopo tre anni insieme

Rudy Zerbi ha sposato Grace Raccah con una cerimonia riservata celebrata vicino Roma. Il rito ebraico si è svolto il 10 maggio davanti a pochi invitati, dopo una relazione vissuta lontano dai riflettori.

Rudy Zerbi avrebbe detto sì alla compagna Grace Raccah durante una cerimonia celebrata in forma privata alle porte di Roma. A diffondere la notizia sono state alcune immagini pubblicate dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua rubrica social, dove compaiono gli scatti del matrimonio organizzato con grande discrezione.

Le nozze si sarebbero svolte domenica 10 maggio con rito ebraico, scelta legata alle origini della sposa. Per l’occasione Zerbi avrebbe indossato un abito blu elegante, mentre accanto a lui c’era la compagna con cui condivide una relazione da circa tre anni.

Il conduttore televisivo e coach di Amici, oggi 57enne, aveva parlato pubblicamente della relazione durante un’intervista televisiva, raccontando di aver trovato nella compagna equilibrio e serenità. Tra i due ci sono 22 anni di differenza, un aspetto che Zerbi aveva sempre affrontato con naturalezza, spiegando come la maturità di Grace sia stata determinante anche nei momenti più complicati.

Grace Raccah, 35 anni, è figlia dell’imprenditore Daniele Raccah, cofondatore insieme a Giovanni Della Rocca del marchio di abbigliamento maschile Dan John, azienda presente con centinaia di punti vendita in diversi Paesi.

La coppia ha scelto fin dall’inizio di vivere la relazione lontano dall’esposizione mediatica e dai social. Zerbi aveva anche raccontato alcuni aspetti della loro quotidianità familiare, spiegando che Grace è madre di una bambina nata da una precedente relazione. La piccola è entrata a far parte della famiglia allargata del conduttore, già padre di quattro figli maschi.

Le prime apparizioni pubbliche della coppia risalgono al 2023, quando i due furono fotografati insieme durante il compleanno del regista di Uomini e Donne Stefano Carriero. Nei mesi precedenti, Zerbi era stato visto anche a un evento organizzato proprio dal marchio Dan John.