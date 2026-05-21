Massimo Tabaro muore sull'A4, la Bmw si schianta contro un tir e prende fuoco

Massimo Tabaro è morto sull’A4 dopo lo schianto della sua Bmw contro un tir fermo in coda tra Meolo e San Donà di Piave. L’auto ha preso fuoco subito dopo l’impatto e i soccorsi non sono riusciti a salvarlo.

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A4, nel tratto tra Meolo e San Donà di Piave in direzione Trieste. A perdere la vita è stato l’imprenditore portogruarese Massimo Tabaro, 57 anni, morto dopo il violento impatto della sua Bmw X1 contro un mezzo pesante fermo in coda.

Lo schianto si è verificato intorno alle 15.40 all’altezza del chilometro 424, vicino allo svincolo di San Donà. Secondo i primi rilievi della Polizia Stradale, l’auto avrebbe percorso per diverse centinaia di metri la corsia centrale senza frenare né cambiare traiettoria, fino a raggiungere una fila di tir bloccati dal traffico.

L’impatto contro il rimorchio dell’autoarticolato è stato devastante. Pochi istanti dopo la collisione, la vettura ha preso fuoco ed è stata rapidamente avvolta dalle fiamme. Gli automobilisti in transito e il conducente del camion hanno assistito alla scena senza poter intervenire per estrarre il guidatore dall’abitacolo.

I soccorsi sono arrivati in pochi minuti con ambulanza, elisoccorso, Vigili del Fuoco e personale di Autostrade Alto Adriatico. I pompieri hanno lavorato a lungo per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare.

In un primo momento l’identificazione della vittima si è rivelata complicata, anche perché l’auto risultava intestata a una donna. Gli accertamenti eseguiti nelle ore successive hanno poi confermato che alla guida c’era Massimo Tabaro.

Al momento dell’incidente lungo la tratta erano già presenti rallentamenti segnalati dai pannelli luminosi tra San Donà e Cessalto. Dopo lo schianto il traffico è andato in tilt e il tratto autostradale verso Trieste è stato temporaneamente chiuso. Le code hanno raggiunto diversi chilometri, con pesanti ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria e nei centri abitati vicini.

Solo nel tardo pomeriggio la circolazione ha iniziato a tornare gradualmente alla normalità. Per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi e la bonifica della carreggiata, è rimasta attiva per ore l’uscita obbligatoria a San Donà.