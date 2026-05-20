Incidente sull'A4 a San Donà, auto contro un tir in coda prende fuoco: morto il conducente

San Donà, un’auto ha centrato un tir fermo in coda sull’A4 e ha preso fuoco. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 20 maggio tra Meolo e San Donà, in direzione Trieste. Il conducente è morto tra le fiamme.

Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio sull’autostrada A4, nel tratto tra Meolo e San Donà di Piave verso Trieste. Poco prima delle 15.40, all’altezza del chilometro 424 vicino allo svincolo di San Donà, una vettura ha tamponato violentemente un tir fermo a causa del traffico rallentato.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe continuato a viaggiare per diversi metri lungo la corsia centrale senza rallentare, nonostante le code fossero già state segnalate lungo il tratto autostradale. L’impatto contro il mezzo pesante è stato estremamente violento e subito dopo la collisione la vettura ha preso fuoco.

Le fiamme hanno avvolto rapidamente l’abitacolo e per il conducente non c’è stato nulla da fare. La vittima è morta carbonizzata prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico. I pompieri hanno lavorato per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la carreggiata, mentre gli agenti hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti, il tratto compreso tra San Donà e Cessalto è stato temporaneamente chiuso al traffico. La circolazione è ripresa dopo le 17, ma è rimasta attiva l’uscita obbligatoria a San Donà per i veicoli provenienti da Venezia e diretti verso il Friuli Venezia Giulia.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con lunghe code sia lungo l’autostrada sia sulle strade limitrofe. Il traffico è stato deviato attraverso il casello di Noventa di Piave.