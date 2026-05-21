William scatenato per l'Aston Villa, il principe festeggia con la squadra negli spogliatoi

William esulta per il trionfo dell’Aston Villa in Europa League e raggiunge la squadra negli spogliatoi. Il principe ha seguito la finale da tifoso vero, tra cori, brindisi e battute con i giocatori.

La vittoria dell’Aston Villa in Europa League ha trasformato il principe William in un tifoso incontenibile. Sugli spalti, l’erede al trono britannico ha cantato insieme ai sostenitori dei “Villans”, lasciandosi andare all’entusiasmo per uno dei successi più attesi dal club di Birmingham.

Durante i festeggiamenti, William ha seguito i cori della curva e ha intonato “Sweet Caroline” insieme ai tifosi, vivendo la serata senza particolari formalità. La passione del principe per l’Aston Villa è nota da anni, ma questa volta le immagini della sua esultanza hanno fatto rapidamente il giro dei social.

Dopo la finale, il capitano scozzese John McGinn ha raccontato il clima nello spogliatoio e la presenza del principe accanto alla squadra. «È fantastico averlo come tifoso. Prima della partita era già con noi negli spogliatoi. Ama davvero il Villa», ha spiegato il centrocampista, scherzando poi sulla possibilità che William offrisse da bere a tutti a fine serata.

McGinn ha descritto il principe come una persona semplice e disponibile, perfettamente integrata nei festeggiamenti della squadra dopo il trionfo europeo arrivato a 44 anni dall’ultimo titolo internazionale conquistato dal club.

Nelle ore successive alla partita, William ha celebrato il successo anche sui social con un messaggio dedicato ai giocatori, allo staff tecnico e ai tifosi. Nel post pubblicato sul proprio profilo X, il principe ha ricordato il lungo digiuno europeo dell’Aston Villa e ha rivolto un pensiero speciale a Boubacar Kamara, assente per infortunio ma considerato fondamentale nel percorso che ha portato il club al trofeo.