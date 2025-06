Principe William festeggia 43 anni: la dolce dedica di Kate Middleton e dei figli con una foto inedita

Il principe William compie oggi, sabato 21 giugno, 43 anni. Per celebrare l’occasione, la moglie Kate Middleton ha condiviso sui social ufficiali della famiglia reale uno scatto inedito, che mostra un momento intimo e affettuoso del futuro erede al trono.

La foto, scattata dalla principessa del Galles nei giardini di Windsor, ritrae William mentre accarezza teneramente uno dei cuccioli della loro cagnolina di famiglia, Orla. Nella didascalia del post si legge: "Buon compleanno! Con affetto C, G, C, L, Orla e i cuccioli!", firmato con le iniziali dei tre figli, George, Charlotte e Louis.

Leggi anche Sunjay Kapur, imprenditore e amico del principe William, muore a 53 anni dopo aver ingerito un'ape durante una partita di polo

La cagnolina Orla, un cocker spaniel, è entrata a far parte della famiglia nel 2020, dopo la scomparsa del loro precedente cane, Lupo. Proprio lo scorso mese, Orla ha dato alla luce quattro cuccioli, visibili nella tenera immagine condivisa da Kate.

Lo scatto, che mostra William in un raro momento di relax, lontano dagli impegni istituzionali, ha raccolto migliaia di commenti e like in poche ore, diventando virale su tutte le piattaforme.

Non è la prima volta che la famiglia reale condivide pubblicamente auguri e momenti familiari. In occasione della Festa del Papà, lo scorso 15 giugno, il principe William aveva postato due nuove immagini insieme ai suoi tre figli. In una di esse, il futuro re abbraccia George, 11 anni, e Charlotte, 10, mentre di fronte a lui si trova il piccolo Louis, di 7 anni. L’altra foto, in bianco e nero, li mostra tutti distesi sull’erba, sorridenti e abbracciati.

Attraverso questi contenuti spontanei e familiari, i principi del Galles mostrano un lato più intimo della vita reale, avvicinando il pubblico alla loro quotidianità.