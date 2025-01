Il principe William sorseggia una pinta con i tifosi dell'Aston Villa in un pub di Birmingham

Il principe William ha trascorso un momento informale in un pub Wetherspoons di Birmingham, sorseggiando una pinta di sidro Bulmers con alcuni tifosi dell'Aston Villa, prima della partita contro l'Everton.

Il futuro re si è unito a un gruppo di otto appassionati per oltre 30 minuti, creando un'atmosfera di grande entusiasmo prima che tutti si dirigessero allo stadio. Il personale del pub ha mantenuto il riserbo su chi ha pagato il giro di drink.

Uno studente universitario, dopo aver parlato con il principe, ha affermato: "William è un ragazzo adorabile, con i piedi per terra. Ama il Villa e ha la stessa passione che tutti noi condividiamo. Penso che se non avesse avuto altri impegni, gli sarebbe piaciuto essere presente alla partita". Un altro tifoso ha aggiunto che William ha raccontato come un amico di famiglia lo portò alla sua prima partita del Villa contro il Bolton e da allora non ha mai smesso di seguire la squadra.

Il principe ha anche confermato di aver seguito il match in TV. "È un tipo davvero gentile e genuino che ama veramente il Villa", ha concluso il tifoso. L'incontro è stato organizzato grazie a un contatto tra William e il club. In precedenza, il principe aveva partecipato a una conferenza a Birmingham sul tema dell'emergenza e della terapia intensiva, dove ha reso omaggio ai paramedici del paese.

