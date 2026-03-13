Pechino Express, Chanel Totti parla della separazione dei genitori nel debutto tv

Chanel Totti debutta a Pechino Express 2026 e parla per la prima volta in tv della separazione dei genitori. Durante la prima puntata racconta le difficoltà vissute e si mette alla prova nel viaggio tra sfide, incontri e momenti imprevisti.

