Pechino Express, Chanel Totti parla della separazione dei genitori nel debutto tv
Chanel Totti debutta a Pechino Express 2026 e parla per la prima volta in tv della separazione dei genitori. Durante la prima puntata racconta le difficoltà vissute e si mette alla prova nel viaggio tra sfide, incontri e momenti imprevisti.
Chanel Totti esordisce in televisione partecipando a Pechino Express 2026. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi prende parte al reality di viaggio insieme all’amico d’infanzia Filippo Laurino, affrontando le prime tappe dell’avventura tra prove fisiche, spostamenti improvvisati e incontri con la popolazione locale.
La prima puntata, trasmessa su Sky giovedì 13 marzo 2026, mostra una Chanel spontanea e ironica. Lei stessa ammette di essere “molto pigra”, ma nel corso delle prove dimostra determinazione. Tra autostop, lunghe camminate e sfide del programma, la coppia riesce a cavarsela con spirito leggero e complicità.
Durante il viaggio emerge anche un momento più personale. Parlando della separazione tra i genitori, Chanel affronta il tema con franchezza. «Chi è che vorrebbe i genitori separati? Non è stato facile, ma la gente non sa la verità», racconta davanti alle telecamere, senza entrare nei dettagli ma lasciando intendere quanto quel periodo sia stato complicato.
Tra gli episodi curiosi della puntata c’è anche un incontro inatteso a Bali. Un autista, tifoso della Roma, riconosce Chanel grazie a Laurino e si lascia andare a un momento di entusiasmo calcistico. La scena diverte i concorrenti e mette in luce il lato più riservato della giovane, sorpresa dall’attenzione.
Nel corso delle tappe Chanel si muove con disinvoltura anche con chi incontra lungo il percorso. Parla in inglese per chiedere passaggi, dialoga con le famiglie che li ospitano e condivide piccoli momenti di vita quotidiana. In un villaggio insegna alcune parole italiane e gioca con un bambino, ricordando il rapporto affettuoso con la sorellina Isabel.
La partecipazione al reality segna il primo vero passo televisivo della giovane. Senza costruzioni o ruoli studiati, Chanel affronta il viaggio mostrando carattere e spontaneità, qualità che nelle prime ore di gara la rendono già una presenza riconoscibile nel gruppo dei concorrenti.