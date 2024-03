Artem Tkachuk e Antonio Orefice: da Mare Fuori a Pechino Express come I Fratm

Artem Tkachuk e Antonio Orefice, noti per i loro ruoli nella serie televisiva Mare Fuori, sono entrati a far parte del cast di Pechino Express 2024 come coppia, soprannominati I Fratm. La loro partecipazione al reality show, che verrà trasmesso su Sky e in streaming su Now a partire dal 7 marzo, è stata annunciata recentemente. I due attori, che hanno interpretato rispettivamente Totò e Pino 'o pazz nella serie, hanno sviluppato un forte legame di amicizia durante le riprese, che si è ulteriormente consolidato grazie all'esperienza condivisa in Pechino Express.

Artem Tkachuk, nato il 7 luglio 2000 in Ucraina e cresciuto in Campania, ha raggiunto la fama interpretando il personaggio di Pino Pagano, detto 'O Pazz, in Mare Fuori. La sua carriera è iniziata quasi per caso quando è stato scoperto in un bar durante una ricerca di comparse per la serie Gomorra. Dopo non essere stato scelto per Gomorra, Tkachuk ha avuto l'opportunità di partecipare al film La paranza dei bambini e successivamente è entrato nel cast di Mare Fuori.

La presenza di Tkachuk e Orefice in Pechino Express è stata anticipata dal settimanale Chi, che ha sottolineato come i due attori, con il loro seguito e la recente conclusione delle riprese della quarta stagione di Mare Fuori, rappresentino un'aggiunta ideale al cast del docu-reality di Sky.

La partecipazione di Tkachuk e Orefice a Pechino Express è stata confermata e i due attori hanno espresso entusiasmo per questa nuova avventura, che li vedrà competere insieme lungo la Rotta del Dragone.