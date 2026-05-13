Palermo in lutto per Alessia La Rosa, morta a 8 anni la piccola tifosa rosanero

Alessia La Rosa è morta a 8 anni dopo una lunga malattia. La piccola tifosa del Palermo seguiva la squadra anche durante le cure e aveva stretto un legame speciale con il centrocampista Jacopo Segre.

È morta nella notte Alessia La Rosa, la bambina di 8 anni che da tempo combatteva contro un tumore aggressivo. Nonostante le cure e i ricoveri continui, aveva continuato a seguire il Palermo, la squadra per cui tifava fin da piccola.

Quando le condizioni di salute glielo permettevano, Alessia raggiungeva la Curva Nord dello stadio Renzo Barbera insieme alla sua famiglia. In più occasioni era anche entrata in campo accanto ai calciatori rosanero, soprattutto al centrocampista Jacopo Segre, con cui aveva costruito un rapporto speciale.

Il Palermo FC ha ricordato la bambina con un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali. Nel comunicato, il club ha parlato della forza con cui Alessia aveva affrontato la malattia e dell’affetto nato negli anni tra la piccola tifosa e la società rosanero.

La squadra ha voluto dedicarle anche un messaggio sui social, ricordando i suoi ingressi in campo e le giornate vissute sugli spalti del Barbera. “Ci vediamo allo stadio Ale, come sempre e per sempre”, si legge nel post pubblicato dal club.

Anche la Curva Nord ha salutato Alessia con poche parole affidate a Facebook. “Addio guerriera”, il messaggio comparso sulla pagina dei tifosi.

La camera ardente sarà allestita allo stadio Renzo Barbera, luogo che Alessia aveva continuato a frequentare durante la malattia per seguire il Palermo dal vivo.