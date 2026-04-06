Bergamo, investe due minorenni sulle strisce e fugge, denunciata una donna
Due ragazzi di 17 anni sono stati investiti sulle strisce a Bergamo da una donna che è fuggita dopo l’impatto. L’incidente è avvenuto lungo la SP 525 e i giovani sono stati portati in ospedale con ferite lievi.
L’incidente si è verificato nel pomeriggio del 3 aprile lungo la strada provinciale 525, all’altezza dell’incrocio con via Vailetta, nel territorio di Dalmine. Due ragazzi di 17 anni stavano attraversando sulle strisce pedonali quando sono stati travolti da un’auto che non si è fermata dopo l’impatto.
I soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto con il personale del 118 e i carabinieri della stazione locale. I due giovani sono stati trasportati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice verde. Le loro condizioni non risultano gravi e non sono in pericolo di vita.
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L’auto coinvolta, una Lancia Y, si era allontanata subito dopo aver investito i ragazzi. Le indagini dei militari hanno permesso in breve tempo di risalire alla presunta responsabile, una donna di 40 anni senza precedenti.
Secondo quanto ricostruito, al momento dell’identificazione la conducente presentava segni compatibili con un possibile stato di alterazione dovuto all’alcol. Per questo motivo è stata denunciata con le accuse di lesioni personali stradali colpose, guida in stato di ebbrezza, fuga e omissione di soccorso.
L’attività investigativa prosegue sotto il coordinamento della procura di Bergamo per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’investimento e raccogliere ulteriori elementi utili.