Bergamo, investe due minorenni sulle strisce e fugge, denunciata una donna

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Due ragazzi di 17 anni sono stati investiti sulle strisce a Bergamo da una donna che è fuggita dopo l’impatto. L’incidente è avvenuto lungo la SP 525 e i giovani sono stati portati in ospedale con ferite lievi.

Bergamo, investe due minorenni sulle strisce e fugge, denunciata una donna