Tragedia a Milano: camion travolge e uccide una madre di 34 anni sulle strisce pedonali

Questa mattina, intorno alle 9:45, all'incrocio tra viale Scarampo e viale Renato Serra, una donna di 34 anni è stata investita mortalmente da un camion mentre attraversava sulle strisce pedonali con i suoi due figli gemelli di un anno e mezzo e la nonna dei bambini, di 59 anni. Il conducente del camion è fuggito senza prestare soccorso ed è attualmente ricercato dalla polizia locale di Milano.

La vittima, di origine peruviana e residente a Milano, stava attraversando l'incrocio con il semaforo verde quando è stata colpita dal mezzo pesante che svoltava a destra. I soccorritori del 118, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso della donna.

La nonna e i due bambini sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Niguarda per accertamenti, ma sembrano essere rimasti illesi. Il padre dei gemelli, un uomo di 36 anni, non era presente al momento dell'incidente.

Le autorità stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare il camionista responsabile. L'incidente ha causato la temporanea chiusura del tratto stradale per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari.

