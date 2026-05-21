Alessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip, il sostegno di Sophia Loren e la sfida con Antonella Elia

Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello Vip battendo Antonella Elia al televoto finale. L’ex parlamentare racconta di aver superato i pregiudizi mostrando il suo lato più spontaneo, con il sostegno della zia Sophia Loren.

Alessandra Mussolini ha conquistato l’ottava edizione del Grande Fratello Vip, chiudendo il reality con il 55,95% delle preferenze nel duello finale contro Antonella Elia. Un risultato che l’ex parlamentare dice di non aver previsto, soprattutto dopo essere entrata nella Casa tra dubbi e critiche.

Durante il programma, la figlia di Romano Mussolini e Maria Scicolone ha scelto di mostrarsi senza filtri. Racconta di aver vissuto l’esperienza con leggerezza, lasciandosi alle spalle l’immagine pubblica costruita negli anni tra politica e televisione. La permanenza nella Casa, spiega, le ha dato la possibilità di sentirsi libera e di affrontare il rapporto con gli altri senza condizionamenti.

Tra i momenti che ricorda con più emozione c’è l’attesa del verdetto finale. Più difficile, invece, uno scontro acceso vissuto durante il reality, episodio che le avrebbe fatto pensare seriamente di lasciare il gioco prima della conclusione.

Mussolini attribuisce parte del consenso ricevuto al fatto di essersi mostrata nella quotidianità, lontano dagli stereotipi legati al suo cognome. Dice di aver condiviso abitudini semplici, dai pasti preparati nella Casa fino ai momenti più intimi con gli altri concorrenti, senza costruire personaggi.

Nel suo racconto trovano spazio anche i rapporti con Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli. Della conduttrice sottolinea la partecipazione costante alle dinamiche del programma, mentre della giornalista apprezza la capacità di comprenderla oltre l’immagine pubblica costruita negli anni.

Nonostante le tensioni avute con Antonella Elia, Alessandra Mussolini assicura che tra loro il clima si è disteso già dopo la finale. Le due si sarebbero chiarite e salutate con affetto, dopo settimane di scontri diventati uno dei temi centrali del reality.

Nel percorso televisivo appena concluso c’è stato anche il sostegno di Sophia Loren, zia dell’ex parlamentare. Mussolini racconta di averla sentita dopo la vittoria e di aver ricevuto apprezzamenti per il suo comportamento nella Casa e per l’omaggio dedicato all’attrice sulle note di “Mambo italiano”.

Alla domanda sul futuro, Alessandra Mussolini evita programmi precisi. Dopo una carriera passata tra politica, cinema e televisione, preferisce lasciare aperta ogni possibilità, senza escludere nuove esperienze nel mondo dello spettacolo.