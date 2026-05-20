Alessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip, finale con Antonella Elia e Raimondo Todaro

Alessandra Mussolini conquista il Grande Fratello Vip dopo una finale combattuta con Antonella Elia. Durante il reality ha raccontato episodi privati legati alla famiglia, alla politica e al peso del suo cognome.

Alessandra Mussolini è la vincitrice del Grande Fratello Vip. La finale del reality si è chiusa con lei e Antonella Elia rimaste sole nella Casa, tra saluti, emozioni e il ricordo delle settimane trascorse davanti alle telecamere. Poco prima del verdetto finale, entrambe hanno ripercorso l’esperienza vissuta nel programma, parlando dei legami creati e dei momenti condivisi.

Alla fine il pubblico ha premiato Alessandra Mussolini, che ha superato Antonella Elia classificata al secondo posto. Terzo Raimondo Todaro, protagonista di un percorso molto seguito durante questa edizione del programma.

Nel corso della permanenza nella Casa, Mussolini ha mostrato aspetti meno conosciuti della sua vita privata. Oltre al carattere deciso che l’ha accompagnata negli anni della televisione e della politica, ha parlato dell’infanzia vissuta accanto alla famiglia, del rapporto con la madre e delle difficoltà affrontate nel tempo.

Durante le puntate sono emersi anche ricordi legati alla zia Sophia Loren, figura centrale nella sua storia familiare, insieme agli esordi nel mondo dello spettacolo e al successivo ingresso in politica. Più volte ha raccontato il peso di un cognome che l’ha accompagnata fin dall’inizio della sua carriera pubblica.

La vittoria al reality arriva dopo settimane in cui Alessandra Mussolini è riuscita a costruire un rapporto diretto con il pubblico, alternando momenti leggeri ad altri più personali e delicati all’interno della Casa.