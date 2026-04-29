Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini in crisi dopo la lite con Antonella Elia e minaccia l'uscita

Alessandra Mussolini crolla al Grande Fratello Vip dopo uno scontro con Antonella Elia nato durante la cena. La discussione riaccende un ricordo personale doloroso e porta l’ex parlamentare a pensare seriamente di lasciare il reality.

Notte agitata nella Casa del Grande Fratello Vip, dove la tensione è esplosa subito dopo la diretta. Durante la cena, un nuovo confronto tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia ha interrotto il clima apparentemente tranquillo. Le due, che avevano legato all’inizio del programma, si sono scontrate duramente davanti agli altri concorrenti.

La discussione è partita da un’accusa lanciata da Mussolini, che ha rimproverato alla coinquilina un atteggiamento ostile verso le donne. Le parole hanno provocato la reazione immediata di Elia, che ha alzato i toni respingendo con forza l’accusa e invitando la rivale a smettere di ripetere quella frase, anche per scherzo.

Dopo aver replicato durante il confronto, Alessandra Mussolini si è allontanata visibilmente provata. Poco dopo, si è lasciata andare a un lungo sfogo in lacrime con l’amica Lucia, confessando di non riuscire più a sostenere la situazione. Tra singhiozzi, ha dichiarato l’intenzione di recarsi in confessionale per chiedere di uscire dal programma, spiegando di non vivere più l’esperienza come un gioco.

Alla base della reazione emotiva c’è anche un ricordo personale riemerso durante la lite. Mussolini ha raccontato che episodi simili le riportano alla mente momenti difficili dell’infanzia, quando le tensioni familiari esplodevano proprio durante i pasti. Per questo motivo, ha spiegato, desidera vivere la tavola come uno spazio sereno, lontano da conflitti.

Nel suo sfogo, l’ex parlamentare ha aggiunto di sentirsi penalizzata anche dal contesto del gioco, sottolineando che Antonella Elia, già finalista, si trova in una posizione più favorevole. Un insieme di fattori che l’ha portata a mettere in dubbio la permanenza nella Casa, arrivando a considerare seriamente l’abbandono.