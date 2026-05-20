Padre Pio e le presunte lacrime sulla statua a Casalba, il parroco esclude manomissioni

Padre Pio commuove Macerata Campania per le presunte lacrime sulla statua custodita a Casalba. Il parroco parla di un possibile segno dal cielo e racconta di aver controllato per settimane le immagini delle telecamere senza trovare anomalie.

A Casalba, frazione di Macerata Campania nel Casertano, cresce l’attenzione attorno alla statua di Padre Pio che, secondo alcune testimonianze, avrebbe versato lacrime. A seguire da vicino la vicenda è il parroco don Girolamo Capuano, che in questi giorni sta affrontando la forte partecipazione emotiva dei fedeli e l’arrivo di curiosi e devoti.

Il sacerdote ha parlato apertamente della propria convinzione personale, spiegando di non credere a un intervento umano. Don Capuano ha però distinto la sua opinione privata dal percorso di verifica previsto dalla Chiesa, che dovrà valutare eventuali elementi utili prima di esprimersi ufficialmente sul caso.

Tra gli aspetti che alimentano i dubbi e la fede della comunità ci sono le immagini registrate dalle telecamere puntate verso la statua di Padre Pio. Il parroco racconta di aver visionato per settimane i filmati fotogramma per fotogramma, senza rilevare segni di alterazioni o manipolazioni. Secondo il sacerdote, alcune persone si sarebbero avvicinate al simulacro toccandone i piedi, ma senza compiere azioni sospette.

Don Girolamo ha citato anche il particolare della lacrima comparsa sul volto della statua, definendola troppo precisa per essere stata realizzata artificialmente. Pur mantenendo prudenza sul piano religioso, il parroco ha ammesso di considerare quanto accaduto come qualcosa che va oltre una semplice coincidenza.

La statua si trova nel quartiere da circa vent’anni e, indipendentemente dalle conclusioni dell’indagine ecclesiastica, la devozione verso il santo di Pietrelcina resta molto forte tra gli abitanti della zona. Il sacerdote ha spiegato che la fede della comunità non dipenderà dall’eventuale riconoscimento ufficiale del fenomeno.

In questi giorni la vicenda ha attirato attenzione ben oltre i confini della parrocchia. Don Capuano sostiene che questa improvvisa esposizione abbia permesso di raggiungere milioni di persone con il proprio messaggio religioso, qualcosa che difficilmente sarebbe accaduto nel normale lavoro pastorale quotidiano.