Andrea Sempio e il post sulla one itis, la difesa esclude Chiara Poggi e valuta una testimone

Andrea Sempio è accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, ma un vecchio post online riapre il tema del movente sentimentale. La difesa chiarisce che non si riferiva alla vittima e valuta una testimone per chiarire i fatti.

Un messaggio pubblicato anni fa su un forum torna al centro dell’indagine su Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi. In quel post, scritto nel 2010 con uno pseudonimo, l’uomo raccontava di un’intensa infatuazione giovanile definita “one itis”, termine usato online per indicare un’ossessione amorosa verso una sola persona.

Quelle parole erano state lette dagli inquirenti come un possibile indizio di un coinvolgimento emotivo legato alla vittima. I legali di Sempio, però, respingono questa interpretazione. Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia confermano che il testo è autentico, ma negano che il riferimento fosse a Chiara Poggi.

Secondo la difesa, la ragazza citata nel messaggio sarebbe un’altra persona, più giovane, conosciuta nella stessa cerchia di amici. L’avvocata Taccia ha spiegato che si trattava di una semplice cotta adolescenziale, senza elementi che possano far pensare a comportamenti ossessivi o pericolosi.

Per rafforzare questa versione, i difensori stanno valutando di chiamare a testimoniare proprio la donna a cui il post faceva riferimento. La sua eventuale deposizione, in caso di processo, potrebbe servire a chiarire il contesto di quelle dichiarazioni e a smontare l’ipotesi di un movente legato a un’ossessione verso la vittima.

Sempio è atteso in procura il 6 maggio per l’interrogatorio. L’accusa contesta l’omicidio volontario aggravato, ipotizzando un movente di natura sessuale: l’aggressione sarebbe avvenuta dopo alcuni rifiuti. La difesa contesta questa ricostruzione e punta a dimostrare che non esisteva alcun legame sentimentale tra l’indagato e Chiara Poggi.

Nel frattempo, gli avvocati denunciano quella che definiscono una rappresentazione distorta del loro assistito, alimentata anche dall’attenzione mediatica sui contenuti pubblicati online. Secondo Cataliotti, il fatto che Sempio frequentasse forum non può essere utilizzato per delineare un profilo compatibile con l’accusa di omicidio.