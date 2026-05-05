Al Bano, Jasmine racconta il dolore del padre dopo le accuse di Romina Power sulla figlia Ylenia

Jasmine Carrisi racconta il dolore di Al Bano dopo le accuse di Romina Power sulla scomparsa di Ylenia, spiegando di averlo visto fragile come mai prima e sollevato dopo l’intervista televisiva.

Jasmine Carrisi interviene pubblicamente dopo le parole pronunciate da Al Bano in televisione, offrendo uno sguardo personale su un momento delicato per la famiglia. Ospite nel programma di Caterina Balivo, la giovane ha parlato della reazione del padre alle accuse mosse da Romina Power riguardo alla scomparsa della figlia Ylenia, avvenuta nel 1994 a New Orleans.

Le dichiarazioni di Al Bano, rilasciate pochi giorni prima durante un’intervista, erano una risposta diretta alle parole dell’ex moglie, che aveva messo in dubbio il suo impegno nelle ricerche della figlia. Il cantante pugliese aveva respinto le accuse con fermezza, rivendicando il proprio ruolo all’interno della famiglia e il sostegno dato negli anni più difficili.

Jasmine ha spiegato di aver visto per la prima volta il padre in una condizione diversa dal solito. Ha parlato di un uomo profondamente colpito, ma deciso a difendere se stesso e i suoi affetti. Subito dopo la trasmissione, lo ha contattato personalmente e lo ha trovato più sereno, come se quel confronto pubblico avesse alleggerito un peso rimasto a lungo in sospeso.

Nel suo racconto emerge un’immagine intima e lontana dai riflettori: quella di un padre orgoglioso, poco incline a mostrare le proprie fragilità. Proprio per questo, ammette Jasmine, assistere a quella esposizione emotiva è stato per lei un momento forte, che le ha fatto percepire fino in fondo la sofferenza vissuta negli anni.

La figlia del cantante ha anche sottolineato come, a suo parere, il dolore non sia mai stato vissuto da una sola parte. Ha ricordato che anche il padre stava attraversando lo stesso smarrimento legato alla scomparsa di Ylenia, suggerendo che le incomprensioni nate nel tempo siano legate a una ferita comune mai rimarginata.