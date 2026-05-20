Cacciari attacca Sinner: Contro Federer e Nadal perderebbe, finale di Roma definita noiosa

Cacciari critica Jannik Sinner dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia e sostiene che contro Federer e Nadal al massimo della forma avrebbe perso. Il filosofo definisce anche “noiosa” la finale di Roma contro Ruud.

Massimo Cacciari boccia il paragone tra Jannik Sinner e le grandi leggende del tennis mondiale. Intervenendo durante la trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1, il filosofo veneziano ha commentato il recente successo dell’azzurro agli Internazionali d’Italia, prendendo le distanze dall’entusiasmo che ha accompagnato la vittoria del numero uno italiano.

Secondo Cacciari, il dominio attuale di Sinner sarebbe favorito anche da un livello generale del circuito diverso rispetto a quello dell’epoca di Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. “Imbattibile? Lo è perché oggi non affronta quei campioni”, ha osservato, aggiungendo che il tennis di dieci o quindici anni fa aveva una qualità tecnica superiore rispetto a quella attuale.

Pur riconoscendo il valore degli avversari contemporanei, il filosofo ha spiegato che, a suo giudizio, Federer e Nadal erano giocatori più completi. Ha citato il gioco a rete, gli smash e la varietà tecnica come elementi che renderebbero i due ex fuoriclasse superiori all’attuale campione altoatesino. “Avevano più classe”, ha detto senza mezzi termini.

Cacciari ha comunque elogiato la forza mentale di Sinner, indicandola come il vero elemento distintivo del suo tennis. Per il filosofo, il tennista italiano possiede una capacità di concentrazione fuori dal comune e una solidità psicologica che gli permette di prevalere nei momenti decisivi delle partite.

Nel corso dell’intervista è arrivato anche un giudizio severo sulla finale degli Internazionali di Roma vinta da Sinner contro Casper Ruud. Cacciari ha definito il match “noiosissimo”, pur riconoscendo la straordinaria lucidità mostrata dall’azzurro durante l’incontro. “È un grandissimo campione”, ha ribadito, tornando però a escluderlo dal livello raggiunto da Federer e Nadal nel periodo migliore della loro carriera.