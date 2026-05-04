Sinner vince a Madrid, quinto Masters 1000 consecutivo e stop ai paragoni con Nadal, Federer e Djokovic

Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Madrid battendo Zverev e rifiuta i paragoni con le leggende per rispetto dei loro risultati. Il quinto titolo consecutivo nella categoria lo proietta tra i grandi, ma lui guarda solo al proprio percorso.

Jannik Sinner conquista il Masters 1000 di Madrid superando in finale Alexander Zverev e centra un risultato mai raggiunto prima: cinque titoli consecutivi nella stessa categoria. Un’impresa che lo porta a soli 24 anni tra i protagonisti assoluti del tennis mondiale.

Il successo nella capitale spagnola rappresenta il quarto trofeo stagionale e consolida un rendimento straordinario nel 2026, con 30 vittorie su 32 incontri disputati. Numeri che inevitabilmente riaccendono il confronto con nomi come Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic, ma il tennista altoatesino prende subito le distanze.

Durante la conferenza stampa, Sinner chiarisce la propria posizione: non intende paragonarsi ai campioni che hanno segnato un’epoca. I risultati ottenuti da quei giocatori restano lontani, con Djokovic ancora in attività a quota 24 Slam, Federer ritiratosi con 20 titoli major e Nadal fermo a 22, di cui 14 conquistati al Roland Garros.

Il numero uno italiano spiega che la sua motivazione non nasce dalla caccia ai record. Il suo obiettivo è migliorarsi, lavorare con il team e mantenere equilibrio anche fuori dal campo. Sottolinea il ruolo della famiglia, rimasta sempre un punto fermo nonostante i successi, e racconta un ambiente in cui il tennis resta fuori dalla vita privata.

Sinner insiste sul valore del percorso personale. Cerca di mettersi ogni giorno nelle condizioni migliori per esprimere il proprio livello, senza inseguire traguardi storici o confronti diretti. I risultati arrivano, ma restano una conseguenza del lavoro quotidiano più che un obiettivo dichiarato.