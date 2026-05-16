Sinner batte Medvedev dopo la pioggia, finale agli Internazionali di Roma contro Ruud

Sinner supera Medvedev dopo la sospensione per pioggia e conquista la finale di Roma. Il numero uno del mondo chiude il match in tre set dopo due giorni di gioco e centra la 33esima vittoria consecutiva nei Masters 1000.

Jannik Sinner torna in finale agli Internazionali d’Italia e lo fa al termine di una semifinale lunga due giorni. Sul Centrale del Foro Italico, il numero uno del mondo ha superato Daniil Medvedev con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4, chiudendo il match sabato dopo l’interruzione per pioggia arrivata venerdì sera nel terzo set.

Per l’azzurro è la seconda finale consecutiva a Roma. Dodici mesi fa era stato Carlos Alcaraz a fermarlo nell’ultimo atto del torneo. Stavolta sulla sua strada ci sarà Casper Ruud, che nella prima semifinale ha eliminato Luciano Darderi, spegnendo l’ipotesi di una finale tutta italiana.

L’avvio della sfida con Medvedev è stato a senso unico. Sinner ha preso immediatamente il controllo degli scambi, strappando il servizio al russo nei primi giochi e imponendo un ritmo troppo alto per il suo avversario. Dopo appena un quarto d’ora il tabellone segnava già 4-0, con il pubblico del Centrale trascinato dall’aggressività dell’altoatesino in risposta e dalla solidità da fondo campo.

Medvedev ha faticato a trovare contromisure. Il russo ha provato a rallentare il gioco, cercando variazioni e discese a rete, ma ha accumulato errori e doppi falli nei momenti più delicati. Sinner ha chiuso il primo set 6-2 in poco più di mezz’ora, lasciando la sensazione di avere il match completamente in mano.

La partita è cambiata nel secondo set. Medvedev ha approfittato di un passaggio meno brillante dell’azzurro e ha trovato il break che lo ha portato avanti 3-0. Per la prima volta nel torneo Sinner si è ritrovato costretto a rincorrere, ma è riuscito a recuperare immediatamente il distacco riportando il punteggio in equilibrio.

Nel finale del parziale il russo ha alzato il livello del servizio e ha spinto Sinner a muoversi continuamente da una parte all’altra del campo. L’azzurro ha mostrato qualche segnale di stanchezza e Medvedev ne ha approfittato, conquistando il secondo set 7-5 e rimandando tutto al terzo.

Nel set decisivo Sinner ha reagito subito, trovando un nuovo break e riprendendo il controllo della partita. Durante il parziale il fisioterapista è sceso in campo per massaggiargli la coscia, ma il numero uno del ranking ha continuato a giocare senza cali evidenti.

Poi è arrivata la pioggia. Il match è stato sospeso venerdì sera e ripreso sabato mattina dopo circa 17 ore di stop. Alla ripartenza Sinner ha mantenuto lucidità e intensità, chiudendo l’incontro con sicurezza tra gli applausi del Foro Italico.

Con questo successo l’azzurro allunga a 33 la sua striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000. Un altro record in una stagione che continua a confermare il dominio del tennista italiano sul circuito mondiale.