Robot da combattimento su DAZN, il campionato NHRL sarà visibile gratis dal 2026

Le battaglie tra robot arrivano su DAZN grazie all’accordo con la NHRL. Il campionato mondiale prenderà il via a giugno 2026 con incontri trasmessi gratis sulla piattaforma e finali previste a dicembre.

Le sfide tra Robot escono definitivamente dall’universo della fantascienza e trovano spazio nello sport in streaming. DAZN ha annunciato un accordo con la National Havoc Robot League per trasmettere il NHRL World Championship Pro Tour, torneo internazionale dedicato ai combattimenti tra macchine telecomandate progettate da team di ingegneri e appassionati.

La stagione 2026 inizierà nel mese di giugno e proseguirà fino all’autunno, mentre le finali saranno trasmesse a dicembre. Tutti gli appuntamenti saranno disponibili anche gratuitamente sulla piattaforma, che amplia così il proprio catalogo con una disciplina ancora poco conosciuta al grande pubblico ma già molto seguita online.

Il combattimento tra robot affonda le sue radici nell’immaginario pop legato ad anime e cinema. Serie come Mazinga Z e Gundam hanno trasformato i duelli meccanici in un simbolo della cultura nerd, mentre negli Stati Uniti film come Real Steel hanno contribuito a rendere questo tipo di spettacolo familiare anche fuori dal Giappone.

La NHRL, nata negli Stati Uniti, organizza competizioni in cui squadre specializzate progettano e costruiscono robot destinati a scontri diretti dentro arene attrezzate. Ogni macchina viene sviluppata con strategie differenti tra armi rotanti, sistemi di difesa e velocità di movimento, creando incontri molto rapidi e spettacolari.

Secondo Shay Segev, amministratore delegato di DAZN Group, questa partnership punta a valorizzare sport emergenti che uniscono tecnologia, abilità tecniche e partecipazione delle community online. L’obiettivo della piattaforma è offrire una vetrina globale a un fenomeno che continua a crescere soprattutto sui social.

Kelly Biderman, Ceo di Havoc Robotics, ha spiegato che il robot combat registra già miliardi di visualizzazioni ogni anno grazie ai contenuti diffusi in rete. Nelle competizioni partecipano tecnici e progettisti provenienti da diversi Paesi, impegnati nella costruzione di macchine sempre più sofisticate.

L’intesa con DAZN rappresenta per la lega un passo decisivo verso la diffusione internazionale del torneo, con eventi accessibili a un pubblico molto più ampio rispetto al passato.