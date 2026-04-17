Fedez e Chiara Ferragni riavvicinamento dopo la separazione grazie a Giulia Honegger

Fedez e Chiara Ferragni tornano a parlarsi dopo la separazione grazie anche all’intervento di Giulia Honegger. La nuova compagna del rapper, in attesa di un figlio, avrebbe favorito un clima più disteso tra gli ex coniugi.

Dopo mesi segnati da tensioni e distanza, Fedez e Chiara Ferragni hanno iniziato a ricostruire un rapporto più sereno. La rottura del loro matrimonio aveva lasciato strascichi evidenti, ma negli ultimi tempi qualcosa è cambiato e i due sembrano aver trovato un nuovo equilibrio.

Un ruolo decisivo sarebbe stato giocato da Giulia Honegger, attuale compagna del rapper. Secondo quanto emerso, la giovane, in attesa del loro primo figlio, avrebbe lavorato con discrezione per favorire un clima meno teso tra Fedez e l’imprenditrice digitale, evitando scontri e facilitando il dialogo.

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I segnali di questo riavvicinamento sono diventati visibili anche in pubblico. Durante il compleanno del piccolo Leone, i genitori si sono ritrovati insieme senza attriti, condividendo un momento familiare insieme anche a Giulia, già con il pancione. Un’immagine che fino a poco tempo fa sarebbe stata difficile da immaginare.

Da parte di Chiara Ferragni, ci sarebbe stata disponibilità a mantenere rapporti distesi, anche dopo aver appreso della gravidanza della nuova compagna dell’ex marito. Nessuna reazione polemica, ma la scelta di puntare su una gestione più equilibrata della famiglia allargata.

Tra nuove relazioni e cambiamenti personali, la situazione tra i due ex coniugi appare oggi più tranquilla, con l’obiettivo condiviso di garantire stabilità ai figli e una convivenza civile tra le diverse realtà familiari.