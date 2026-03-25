Fedez e Chiara Ferragni insieme al compleanno di Leone con Giulia Honegger

Fedez e Chiara Ferragni si sono ritrovati al compleanno del figlio Leone, celebrato con una festa a tema lasergame, mentre il rapper era accompagnato da Giulia Honegger, indicata come sua nuova compagna.

Fedez e Chiara Ferragni si sono rivisti per festeggiare gli 8 anni di Leone, nato il giorno della festa del Papà. La celebrazione, organizzata con giochi e attività a tema lasergame, ha riunito entrambi i genitori nonostante la separazione.

Alla festa, tra sfide con pistole laser e tatuaggi temporanei, il rapper non si è presentato da solo. Accanto a lui c’era Giulia Honegger, presenza che ha attirato l’attenzione perché indicata come la sua nuova compagna e, secondo alcune indiscrezioni, in attesa di un figlio.

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Durante il momento della torta, decorata con una statuina che riproduceva Leone, i due ex coniugi hanno condiviso lo stesso spazio per il figlio, mantenendo un clima sereno. Intanto Ferragni, sui social, ha dedicato al bambino un messaggio affettuoso per il compleanno.

Quella per Leone è stata una ricorrenza vissuta insieme, a differenza di quanto accaduto pochi giorni dopo per i 5 anni di Vittoria. In quell’occasione, infatti, Fedez non aveva partecipato alla festa organizzata da Ferragni, preferendo celebrare la figlia separatamente.