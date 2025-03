Incidente sull'A4: autobus scolastico tampona tir, grave l'autista e feriti due bambini

Questa mattina, intorno alle 10:00, sull'autostrada A4 in direzione Venezia, all'altezza dell'uscita di Cormano (Milano), si è verificato un incidente che ha coinvolto un autobus scolastico e un tir. A bordo dell'autobus viaggiavano 44 alunni di una scuola elementare di Ivrea (Torino) insieme a diverse insegnanti, diretti nel Bergamasco.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, l'autobus ha tamponato il tir, finendo contro il guardrail. Il conducente dell'autobus, un uomo di 43 anni, è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Due insegnanti e due bambini sono stati ricoverati in codice giallo presso gli ospedali Bassini di Sesto San Giovanni e San Raffaele di Milano. Il resto della scolaresca è rimasto illeso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco di Milano, che hanno messo in sicurezza l'area e affidato i feriti alle cure dei sanitari. L'autostrada è rimasta bloccata per circa un'ora, causando disagi al traffico.

