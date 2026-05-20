Alessandro Del Piero sul calcio moderno, Meno bandiere e troppi trasferimenti rispetto al passato

Alessandro Del Piero parla del calcio moderno e spiega perché vede sempre meno bandiere nei club. A Pescara, durante il Premio Zucchini, l’ex capitano della Juventus ha indicato trasferimenti frequenti e presenza di stranieri tra i cambiamenti più evidenti.

Alessandro Del Piero torna a parlare del calcio di oggi e mette a confronto il presente con il passato. L’ex capitano della Juventus è intervenuto a Pescara durante la seconda edizione del Premio Zucchini, manifestazione dedicata a Vincenzo Zucchini, storico simbolo della squadra abruzzese.

Nel corso dell’incontro, Del Piero ha spiegato come il legame duraturo tra giocatori e squadre sia diventato sempre più raro. Secondo l’ex numero 10 bianconero, il calcio di qualche decennio fa offriva esempi molto diversi rispetto a quelli attuali, con meno cambi di maglia e una presenza inferiore di calciatori stranieri nei campionati.

“Le bandiere nel calcio? Oggi ce ne sono meno rispetto al passato”, ha dichiarato Del Piero, ricordando come quaranta o cinquanta anni fa il rapporto tra società e giocatori fosse più stabile. L’ex attaccante ha aggiunto che il sistema calcistico moderno porta inevitabilmente club e atleti a valutare trasferimenti più frequenti, senza però voler condannare questo fenomeno.

Durante l’evento pescarese, Del Piero ha anche ringraziato per il riconoscimento ricevuto. L’ex campione juventino ha parlato con affetto della città abruzzese, definendola una realtà speciale nella storia del calcio italiano.

Nel suo intervento ha poi ricordato la figura di Vincenzo Zucchini, protagonista sia in campo sia fuori dal terreno di gioco. Del Piero ha sottolineato il percorso costruito dall’ex capitano biancazzurro con il Pescara, tra carriera da calciatore, esperienza in panchina e lavoro da dirigente.