Alessandro Del Piero tra suggestioni e smentite: il nome del numero 10 emerge per la presidenza Figc

La corsa alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) si intensifica con l'avvicinarsi delle elezioni, fissate per il 3 febbraio 2025 presso l'Hotel Cavalieri A Waldorf Astoria di Roma. L'attuale presidente, Gabriele Gravina, non ha ancora ufficializzato la sua ricandidatura, lasciando spazio a speculazioni su possibili sfidanti.

Tra i nomi emersi, spicca quello di Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus e icona del calcio italiano. Secondo indiscrezioni, diverse componenti tecniche e numerosi club avrebbero proposto a Del Piero di candidarsi alla guida della FIGC. Tuttavia, l'ex numero 10 bianconero avrebbe declinato l'offerta, preferendo concentrarsi su altre opportunità professionali.

Recentemente, Del Piero è stato avvistato all'Allianz Stadium di Torino in occasione della partita di rugby tra gli All Blacks e la nazionale italiana, parte dell'Autumn Nations Series. Durante l'evento, il capitano azzurro Michele Lamaro gli ha consegnato una maglia della nazionale italiana di rugby con il numero 10 e il suo nome, in segno di rispetto e ammirazione.

In una dichiarazione rilasciata in quell'occasione, Del Piero ha affermato: "La prima cosa da fare verso i tifosi è guadagnarsi rispetto e amore, e lo fai anche con la voglia di osare". Queste parole hanno alimentato ulteriori speculazioni su un suo possibile coinvolgimento in ruoli dirigenziali nel mondo del calcio, sebbene al momento non vi siano conferme ufficiali in tal senso.

Con le elezioni federali alle porte, il panorama delle candidature rimane incerto. La figura di Del Piero rappresenterebbe una scelta di forte impatto mediatico e simbolico, ma la sua decisione di non candidarsi lascia spazio ad altri possibili contendenti. Nel frattempo, il mondo del calcio italiano attende con interesse gli sviluppi futuri e le eventuali dichiarazioni ufficiali da parte dei protagonisti coinvolti.

