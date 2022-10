Perché i dentisti in Croazia costano meno e come puoi risparmiare fino al 70% rispetto all'Italia?

Perché in Croazia i dentisti costano meno?

Il sorriso, molto spesso, è il primo biglietto da visita di una persona. Avere cura dei propri denti può però avere dei costi molto elevati, soprattutto in Italia. Proprio per questo motivo, nei prossimi paragrafi andremo a vedere perché affidarsi ad una clinica dentistica Croata.

Molto spesso i prezzi offerti dalle cliniche dentistiche italiane sono molto elevati e non accessibili a tutti, di conseguenza ti consigliamo di consultare i dentisti in Croazia, che sono molto preparati e di gran lunga più economici.

La domanda che sorge spontanea però è: Perché in Croazia i dentisti costano meno? La risposta è molto semplice e viene racchiusa nel costo della vita rispetto all'Italia. Essendo tutto più economico e meno costoso anche gli stipendi sono rapportati e i beni e i servizi offerti costano molto meno rispetto all'Italia.

Avere dei prezzi di gran lunga inferiori rispetto all'Italia non vuol dire che la qualità è più bassa, anzi la Croazia è considerata una delle migliori nazioni a livello dentistico. Il costo del servizio offerto è semplicemente rapportato al costo della vita, agli stipendi e al sistema di tassazione presente in Croazia.

Qual è la miglior clinica dentale in Croazia?

Se abiti in Italia, noi ti consigliamo di affidarti alla migliore clinica dentale in Croazia: Unlimited smile. I dentisti di questa clinica hanno esperienza pluriennale nel campo dell'implantologia e offrono massima professionalità e sicurezza a prezzi molto vantaggiosi. Inoltre, siccome lo staff della clinica è bilingue non ci saranno barriere linguistiche e tutti gli interventi ti verranno spiegati dettagliatamente.

La clinica si trova a Fiume ed è molto vicina e soprattutto ben collegata a Trieste ed a tutto il nord Italia. Questa è un'ottima soluzione, perché potrebbe permetterti di risparmiare fino al 70% rispetto una clinica Italiana.

Un altro grande vantaggio, essendo una clinica in Croazia, è che lo staff della clinica ti aiuterà direttamente dallo studio ad organizzare tutti gli spostamenti e i viaggi di andata e ritorno per poter effettuare tutte le visite.

Quanto costa un dentista in Croazia?

Come già detto precedentemente le cliniche dentistiche Croate hanno un costo di gran lunga inferiore rispetto a quelle presenti sul territorio italiano e ti permetteranno di risparmiare fino al 70%.

Inoltre, le migliori cliniche, come per esempio Dentista Croazia - Unlimited Smile offrono un servizio di soggiorno a prezzi convenzionati con molte strutture che si trovano nelle vicinanze della clinica rendendo in tal modo la cura dentale molto più piacevole. Solo così il cliente potrà essere completamente a proprio agio e soddisfatto.

Per renderci conto di quanto sia economico un dentista in Croazia, ci basta pensare che con Unlimited Smile la prima visita è completamente gratuita ed include anche una lastra panoramica dentale, i viaggi di andata e ritorno ed anche un preventivo senza nessun tipo di restrizioni.

Un'estrazione semplice di un dente in Italia si aggira intorno ai 100/150€, mentre con Unlimited Smile costa 48€.

Un altro esempio pratico di costi è riguardante lo sbiancamento dentale, in Italia il prezzo medio è tra i 500 e gli 800€, mentre con Unlimited smile costa solo 420€.

Tutto le operazioni effettuate da questa clinica sono quindi molto più economiche rispetto ad un dentista medio in Italia.

Altre News per: perchédentisticroaziacostanomenocomepuoi