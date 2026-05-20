Stefano De Martino e Gilda Ambrosio insieme a Milano, spunta un presunto ultimatum

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono stati visti insieme a Milano durante una serata a teatro. Tra indiscrezioni e nuove voci sul loro rapporto, spunta anche una frase attribuita alla stilista sul legame con il conduttore.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio tornano al centro del gossip dopo una nuova uscita insieme a Milano. Il conduttore televisivo e la stilista sono stati fotografati durante una serata a teatro, lontani dagli eventi mondani ma comunque finiti sotto gli occhi dei fan e dei paparazzi.

A rilanciare le indiscrezioni è stato il programma televisivo La volta buona, che ha riportato alcune anticipazioni pubblicate dal settimanale Oggi. Secondo quanto emerso, Gilda Ambrosio avrebbe rivolto a De Martino una richiesta molto precisa, chiedendogli di evitare la presenza di altre donne durante le loro frequentazioni.

La frase sarebbe arrivata nel periodo in cui al conduttore napoletano veniva attribuita una presunta conoscenza con Brenda Lodigiani. Al momento, però, non esistono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati e tutto resta legato alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

Le immagini pubblicate mostrano Stefano e Gilda mentre passeggiano per le strade milanesi con atteggiamento complice e riservato. Nonostante il tentativo di mantenere un profilo basso, alcuni passanti hanno riconosciuto De Martino, fermandolo per scattare fotografie e salutarlo.

Secondo il racconto riportato dal settimanale, la stilista sarebbe apparsa particolarmente attenta nei confronti del conduttore durante tutta la serata. Da tempo il loro rapporto alimenta curiosità, tra momenti di vicinanza, allontanamenti e continui rumors su un possibile ritorno di fiamma.

Negli ambienti televisivi, però, Stefano De Martino starebbe cercando di concentrarsi soprattutto sul lavoro. Il presentatore sarebbe intenzionato a dedicare tutte le energie alla carriera e ai prossimi impegni professionali, evitando di esporsi troppo sul fronte sentimentale.

Nel corso della trasmissione condotta da Caterina Balivo, si è provato anche a ridimensionare il peso delle indiscrezioni. La conduttrice ha parlato di una semplice amicizia tra uomo e donna, mentre Wilma Goich ha liquidato la questione definendola un fatto privato che riguarda soltanto i protagonisti.