Belen Rodriguez scrive a Emma sui social, il commento che chiude il passato con Stefano De Martino

Emma risponde a Belen sui social dopo anni di tensioni legate a Stefano De Martino. Un commento sotto un selfie della cantante conferma il rapporto sereno tra le due e chiude definitivamente le vecchie polemiche.

Per anni il loro nome è stato legato a una delle vicende sentimentali più discusse del mondo dello spettacolo italiano. Oggi, però, tra Emma Marrone e Belen Rodriguez il clima è completamente cambiato, come dimostra uno scambio social che nelle ultime ore ha attirato l’attenzione dei fan.

Tutto è nato da un selfie pubblicato dalla cantante salentina sui suoi profili. Tra i tanti commenti ricevuti è comparso anche quello della showgirl argentina, che ha scritto con naturalezza “Bellissima, posso dire? Sempre più bella”. Emma ha risposto poco dopo con parole altrettanto affettuose: “Bellissima tu”, accompagnando il messaggio con un cuore rosso.

Un botta e risposta semplice, ma sufficiente a confermare quanto le tensioni del passato siano ormai archiviate. Nel 2012 la relazione tra Stefano De Martino ed Emma terminò dopo che il ballerino iniziò una storia con Belen Rodriguez, vicenda che per mesi occupò pagine di gossip e programmi televisivi.

Negli anni successivi, però, i rapporti tra le due donne si sono distesi. Oggi si seguono sui social e in diverse occasioni hanno lasciato intendere che non esistono più rancori. Anche il legame tra Emma e Stefano De Martino appare sereno.

La cantante ha parlato recentemente della loro storia nata durante l’esperienza ad Amici, quando entrambi stavano iniziando la propria carriera televisiva e musicale. Emma ha ricordato quel periodo definendo De Martino “il fidanzato del liceo”, raccontando di una relazione vissuta intensamente nonostante il finale complicato.

“Con Stefano ho avuto una bellissima relazione, è stato il fidanzato che mi ha fatto più ridere”, ha spiegato in una recente intervista, tornando anche sul momento della separazione. Emma ha ammesso che la rottura fu difficile soprattutto per l’esposizione mediatica e per la giovane età con cui si trovarono a vivere quella situazione.

Dopo la fine della relazione con la cantante, Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno costruito una famiglia insieme e dal loro rapporto è nato il figlio Santiago. Oggi, a distanza di anni, i rapporti tra tutti sembrano essersi lasciati alle spalle le vecchie incomprensioni.