Belen Rodriguez punge Stefano De Martino a Only Fun con una battuta diretta

Belen Rodriguez punge Stefano De Martino durante Only Fun con una battuta diretta nata da una gag in studio. Nel corso dello sketch con i Panpers, la conduttrice ha replicato senza filtri a una domanda sul suo ex marito.

Belen Rodriguez torna a far parlare di sé durante l’ultima puntata di Only Fun, il programma comico in onda sul Nove. Nel corso dello show, la conduttrice si è lasciata andare a una battuta tagliente nei confronti dell’ex marito Stefano De Martino, sorprendendo pubblico e colleghi.

La scena nasce da una gag costruita insieme al duo dei Panpers. Andrea Pisani, seduto al pianoforte, ha reinterpretato il brano “Questa domenica” di Olly trasformandolo in un racconto ironico della vita sentimentale di Belen. Tra riferimenti e battute, il comico ha passato in rassegna gli ex più noti della showgirl.

Leggi anche: Stefano De Martino e Belen Rodriguez in lacrime ai funerali del padre Enrico con Santiago

Nel testo, Pisani ha scherzato sostenendo di avere “qualcosa in più” rispetto ai precedenti compagni di Belen. Dopo aver citato Fabrizio Corona e Andrea Iannone, il discorso è arrivato a Stefano De Martino, aprendo la strada al momento più commentato della serata.

A quel punto Luca Peracino ha incalzato il collega chiedendo se si riferisse proprio al padre del figlio di Belen. Prima ancora che la risposta arrivasse, è stata la stessa Rodriguez a intervenire con una frase secca: “Mah guarda... ci vuole poco!”. Una replica immediata che ha scatenato risate in studio.

La gag è proseguita con un’ulteriore battuta di Pisani, che ha ironizzato sui presunti tradimenti attribuiti al conduttore televisivo, alimentando il clima leggero dello sketch. Tra applausi e risate, Belen ha chiuso il siparietto con un “cinque” al comico.

Non è la prima volta che la showgirl lancia frecciate all’ex marito. Già nei mesi scorsi, sempre sul palco di Only Fun, aveva preso di mira De Martino con uno sketch che ironizzava anche sul suo aspetto, tornando a giocare con i gossip che da tempo circolano sulla loro relazione.