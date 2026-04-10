Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme per il compleanno di Santiago
Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ritrovati per il compleanno del figlio Santiago, che ha compiuto 13 anni, mettendo da parte le tensioni della separazione e partecipando entrambi alla festa organizzata per lui.
Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono riuniti per celebrare il 13° compleanno del figlio Santiago. Dai contenuti condivisi sui social emerge la presenza di entrambi alla festa, un segnale chiaro di rapporti sereni nonostante la fine della loro relazione.
La showgirl argentina ha dedicato al figlio un post su Instagram con una serie di immagini che lo ritraggono in diversi momenti della sua crescita. Nel messaggio, Belen ha espresso tutto il suo affetto con parole dirette e intense, definendolo una parte fondamentale della sua vita.
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Tra gli auguri pubblici non è mancato quello della nonna Veronica, madre di Belen, che ha scelto lo spagnolo per rivolgersi al nipote con un messaggio affettuoso.
Più essenziale la condivisione di Stefano De Martino, che ha pubblicato una storia con la foto delle candeline “1” e “3” spezzate. Un gesto che, secondo alcune credenze popolari, sarebbe di buon auspicio. L’immagine lascia intuire la sua presenza alla festa organizzata per Santiago.
La ricorrenza ha riunito entrambi i genitori attorno al figlio, confermando un equilibrio familiare che permette loro di condividere momenti importanti come questo.