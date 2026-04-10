Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme per il compleanno di Santiago

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Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ritrovati per il compleanno del figlio Santiago, che ha compiuto 13 anni, mettendo da parte le tensioni della separazione e partecipando entrambi alla festa organizzata per lui.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme per il compleanno di Santiago