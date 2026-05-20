Malika Ayane, il racconto sulla maternità e il peso dei giudizi da giovane madre famosa

Malika Ayane racconta la maternità vissuta sotto i riflettori e le difficoltà affrontate da giovane madre mentre costruiva la sua carriera musicale. La cantante ha parlato anche di prevenzione, sport e salute femminile durante un incontro a Milano.

Malika Ayane ha parlato della propria esperienza di madre durante l’evento dedicato alla salute femminile “Ieo con le donne”, organizzato a Milano dall’Istituto europeo di oncologia. La cantautrice ha affrontato temi personali, dal rapporto con la figlia Mia alle difficoltà vissute negli anni in cui cercava di costruire la propria carriera.

L’artista ha spiegato di aver percepito fin da subito una forte differenza nel modo in cui vengono giudicate le madri rispetto ai padri. Secondo Ayane, una donna viene spesso considerata “colpevole” solo per il fatto di essere madre, soprattutto quando è giovane o esposta mediaticamente. Un atteggiamento che, racconta, ha avvertito sia prima del successo sia durante la notorietà.

Parlando della figlia, oggi ventenne, la cantante ha ricordato i sacrifici fatti negli anni più intensi del lavoro, compresi i momenti familiari persi a causa degli impegni professionali. Ayane ha raccontato di aver trovato forza osservando l’esempio della propria madre, che lavorava molto per mantenere la famiglia. Per questo ha scelto di inseguire il lavoro che desiderava davvero, pur consapevole delle rinunce necessarie.

Durante l’incontro milanese, la cantante ha affrontato anche il tema della prevenzione e dell’attenzione alla salute femminile. Ha invitato le donne a sottoporsi regolarmente ai controlli medici e a imparare pratiche come l’autopalpazione, ricordando che una diagnosi tempestiva può rendere molte situazioni meno difficili da affrontare.

Ayane ha raccontato inoltre la recente esperienza della maratona di New York, conclusa dopo mesi di allenamento intenso. La musica e lo sport, secondo l’artista, condividono la capacità di aiutare le persone a stare meglio e a creare legami. Per lei cantare rappresenta ancora oggi uno spazio in cui dare voce alle emozioni e trovare equilibrio anche nei momenti complicati.

Nel corso dell’evento ha dedicato alcune canzoni al pubblico presente al Teatro Manzoni, soffermandosi sul valore della collettività e del sostegno reciproco tra donne che affrontano periodi difficili. Ayane ha ribadito che una malattia non può definire l’identità di una persona, perché ogni individuo resta molto più della propria condizione di salute.

Ripercorrendo la propria carriera, la cantante ha spiegato che il successo le ha insegnato a non aspettarsi nulla dalla vita e a concentrarsi invece sulle possibilità offerte da ogni giornata. Per Ayane, affrontare le difficoltà senza ossessionarsi dai risultati è stato fondamentale per trovare serenità e continuare a crescere, sia come artista sia come madre.