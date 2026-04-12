Cristiano Malgioglio tra dolore e carriera, il racconto sulla madre e il passato alle poste

Cristiano Malgioglio racconta il dolore per la perdita della madre e il tentativo di suicidio causato da quella sofferenza, ricordando anche gli inizi alle poste e il rapporto con Gino Paoli, tra sogni e carriera nel mondo dello spettacolo.

Cristiano Malgioglio, oggi giudice del Serale di Amici condotto da Maria De Filippi, si è raccontato durante un collegamento con la scuola nel programma Verissimo, intervistato da Silvia Toffanin. L’artista ha ripercorso momenti privati e professionali, soffermandosi su episodi poco noti della sua vita.

Da giovane aveva immaginato anche strade diverse dallo spettacolo. Avrebbe voluto diventare ostetrico o dermatologo, ma la musica ha preso il sopravvento. Prima del successo lavorava alle poste, un’esperienza che ricorda con ironia e un pizzico di nostalgia. «Leggevo le lettere indirizzate a Gino Paoli e provavo gelosia», ha raccontato, spiegando quanto fosse legato alla voce del cantautore in quel periodo.

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Il ricordo più intenso resta quello della madre, figura centrale nella sua vita. La sua scomparsa ha segnato profondamente Malgioglio, che ha attraversato una lunga fase di depressione durata anni. «Per cinque anni non sono riuscito a scrivere», ha confidato, descrivendo un blocco creativo legato al dolore.

In quel periodo difficile, l’artista ha anche tentato il suicidio. «Non sapevo come andare avanti senza di lei», ha spiegato, parlando apertamente di una ferita che ha segnato la sua esistenza. A sostenerlo nel tempo è stata la fede, che considera un punto fermo per ritrovare equilibrio.

Nel corso dell’intervista ha chiarito anche la sua posizione sulle recenti dichiarazioni di Amanda Lear. Malgioglio ha respinto l’idea di essere una persona invadente, sottolineando però di continuare a provare affetto nei suoi confronti.

Oggi vive una fase positiva, impegnato nel talent show Amici, dove si sente a suo agio. «È come essere a casa», ha detto, parlando del rapporto professionale con Maria De Filippi. Tra un impegno e l’altro, lascia intendere che nella sua vita privata ci sia spazio anche per nuovi sviluppi sentimentali, senza entrare nei dettagli.