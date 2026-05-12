Pupo, il racconto sulla madre malata e il prestito di Gianni Morandi che gli cambiò la vita

Pupo racconta la malattia della madre e il legame con due compagne. In tv il cantante ha ricordato anche l’aiuto economico ricevuto da Gianni Morandi durante un momento difficile della sua vita.

A settant’anni e con oltre mezzo secolo di carriera alle spalle, Pupo continua a portare avanti i suoi concerti in Italia e all’estero. Ospite del programma televisivo “La volta buona”, il cantante ha ripercorso alcuni momenti personali e professionali che hanno segnato la sua vita, parlando del successo televisivo con “Affari tuoi”, della madre malata di Alzheimer e del rapporto costruito negli anni con due donne.

Nel corso dell’intervista, l’artista ha ricordato con affetto l’esperienza alla guida di “Affari tuoi”, programma che ha condotto per circa dieci anni. Un periodo che definisce felice e intenso, anche se oggi non rifarebbe quella scelta professionale. Pupo ha spiegato di conservare bei ricordi di quella fase della sua carriera, pur sentendo il bisogno di vivere esperienze diverse.

Spazio anche alla situazione della madre, affetta da Alzheimer. Il cantante ha raccontato di attraversare un momento delicato sul piano personale, ma di aver trovato un nuovo equilibrio stando vicino a lei durante la malattia. Un’esperienza che ha deciso di inserire anche nel suo spettacolo teatrale, trasformando una vicenda dolorosa in un racconto intimo da condividere con il pubblico.

Tra gli episodi ricordati durante la trasmissione c’è anche quello legato a Gianni Morandi. Pupo ha rivelato che il collega gli prestò 200 milioni di lire in un periodo complicato della sua vita economica. Una cifra che, come ha precisato, è stata restituita interamente. Il cantante ha definito quel gesto una dimostrazione concreta di amicizia e fiducia, parlando di Morandi come di un fratello.

Non è mancato un riferimento alla sua vita privata. Da molti anni Pupo vive una relazione con la moglie Anna Erli, sposata nel 1974, e con Patricia Abati, compagna dal 1989. Il cantante ha affrontato il tema con ironia, spiegando che mantenere un equilibrio in una famiglia allargata richiede anche una notevole disponibilità economica. Scherzando sulle tante case che possiede in diverse zone d’Italia, ha detto che per vivere rapporti simili servono “tre cuori e tante capanne”.