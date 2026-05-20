Arizona, bimbo di 17 mesi trovato morto nel freezer di un hotel: arrestata la madre 31enne

La polizia di Flagstaff ha arrestato una donna di 31 anni dopo il ritrovamento del figlio di 17 mesi nel freezer di un hotel. Gli agenti erano intervenuti dopo una chiamata al 911 fatta dalla stessa madre, che aveva confessato l’omicidio.

Un bambino di appena 17 mesi è stato trovato morto all’interno del freezer di una stanza d’albergo a Flagstaff, nello stato americano dell’Arizona. A chiamare i soccorsi è stata la madre, Ochra Manakaja, 31 anni, che durante la telefonata al 911 avrebbe detto agli operatori di aver ucciso il figlio prima di interrompere la comunicazione.

Quando gli agenti sono arrivati nella camera dell’hotel, la mattina del 17 maggio, hanno trovato anche gli altri due figli della donna, di 7 e 9 anni, che non presentavano ferite né segni di violenza. Il corpo del piccolo era invece nascosto dentro una busta di plastica nel frigorifero della stanza.

Secondo quanto emerso dai documenti depositati in tribunale, i fatti risalirebbero alla fine di aprile. La donna avrebbe raccontato agli investigatori di aver perso il controllo il 29 aprile, lanciando il bambino nella culla perché continuava a piangere. Nei giorni successivi il piccolo avrebbe iniziato ad avere febbre e condizioni sempre più gravi, ma la madre non avrebbe chiesto assistenza medica per paura di avere problemi con la giustizia.

La donna ha riferito agli investigatori di aver trovato il figlio senza vita dopo essere rientrata nella stanza. Secondo il suo racconto, il bambino potrebbe aver soffocato dopo aver vomitato mentre i fratelli maggiori erano già usciti per andare a scuola.

Quel giorno, ha spiegato agli agenti, era stata costretta a lasciare l’hotel per sottoporsi a un test antidroga collegato a una misura alternativa legata a un precedente caso di guida in stato di ebbrezza. Tornata nella stanza, avrebbe avvolto il corpo del figlio in una coperta, coprendolo poi con plastica e nastro adesivo prima di nasconderlo nel freezer, dove sarebbe rimasto per circa due settimane.

Il 18 maggio la polizia ha arrestato la 31enne con accuse di omicidio di primo grado, maltrattamenti su minore e occultamento di cadavere. Dopo la comparsa davanti al giudice, la donna è stata trasferita nel carcere della contea di Coconino. Il tribunale ha fissato la cauzione a un milione di dollari.

Dai registri giudiziari emerge inoltre che Manakaja aveva precedenti per aggressione aggravata e possesso di sostanze stupefacenti. Durante l’interrogatorio avrebbe ammesso le proprie responsabilità, dicendo agli investigatori di aver “sbagliato tutto” e che il figlio “non meritava di morire”.