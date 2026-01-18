Bimbo di tre mesi trovato morto nel sonno a Lucera: ipotesi soffocamento

Un neonato di tre mesi è stato trovato senza vita nella sua culla a Lucera. L’ipotesi più accreditata è un soffocamento dopo la poppata notturna. La comunità resta sotto shock per una tragedia che ha colpito una giovane famiglia.

La tragedia si è consumata nella notte a Lucera, in provincia di Foggia, dove un neonato di tre mesi è stato trovato privo di vita nella sua abitazione. Secondo le prime informazioni, il piccolo potrebbe essersi soffocato nel sonno dopo aver assunto il latte durante una poppata notturna.

Il bambino era il quarto figlio di una coppia residente da tempo nel comune foggiano. Il decesso sarebbe avvenuto intorno alle 4 del mattino, ma l’allarme è stato lanciato soltanto alcune ore dopo, quando i familiari si sono accorti che il piccolo non respirava più.

I sanitari del 118, intervenuti rapidamente sul posto, hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Nonostante gli sforzi, per il neonato non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, che si è stretta attorno alla famiglia colpita dal lutto. Numerosi messaggi di cordoglio sono apparsi sui social nelle ore successive alla diffusione dell’accaduto.

Tra questi anche quello del sindaco di Lucera, che ha espresso pubblicamente il proprio dolore per la perdita del piccolo Angelo, sottolineando l’impossibilità di accettare una morte così prematura e la vicinanza dell’intera città ai genitori e ai fratelli del bambino.