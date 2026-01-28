Bambino di 4 anni trovato morto in casa in Florida, arrestata la madre ferita da coltellate

Un bambino di 4 anni è stato trovato senza vita in casa in Florida. A scoprire il corpo è stata la sorella sedicenne. La madre, ferita da coltellate, è stata arrestata con l’accusa di omicidio. Indagini in corso per chiarire cosa è accaduto.

Il corpo del piccolo Finley Cullom, quattro anni, era nella sua abitazione di St. Petersburg, in Florida. A fare la scoperta è stata la sorella di 16 anni, entrata in casa e trovata davanti a una scena drammatica. Sotto shock, la ragazza ha chiamato subito i soccorsi.

Quando gli agenti sono arrivati, oltre al bambino senza vita hanno trovato anche la madre, Diana Elizabeth Cullom, 43 anni, con diverse ferite da arma da taglio. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Il medico legale ha stabilito che il decesso del bimbo è avvenuto per soffocamento. All’interno dell’abitazione gli investigatori hanno sequestrato un coltello e un biglietto che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato scritto dalla madre. Il contenuto del messaggio non è stato diffuso.

Il giorno successivo, mercoledì 28 gennaio 2026, la donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio di primo grado. Le autorità stanno ricostruendo con precisione le ore precedenti alla tragedia.

Il capo della polizia di St. Petersburg, Anthony Holloway, ha spiegato che non risultano interventi precedenti delle forze dell’ordine in quell’abitazione. La sedicenne e gli agenti intervenuti stanno ricevendo supporto psicologico, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni aspetto della vicenda.