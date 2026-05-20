Camminata 6-6-6, il metodo low impact che aiuta a dimagrire e tonificare senza palestra

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La camminata 6-6-6 sta diventando popolare perché promette dimagrimento e tono muscolare con un’ora al giorno di attività moderata. Il metodo punta su costanza e movimento quotidiano senza palestra o allenamenti intensi.

Camminata 6-6-6, il metodo low impact che aiuta a dimagrire e tonificare senza palestra

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La camminata 6-6-6 è uno dei trend fitness più seguiti del momento sui social grazie a una formula semplice da ricordare e facile da inserire nella routine quotidiana. Il programma prevede 6 minuti iniziali di riscaldamento, 60 minuti di camminata a passo sostenuto e altri 6 minuti finali per rallentare gradualmente il ritmo. L’allenamento viene spesso associato alle 6 del mattino oppure alle 6 del pomeriggio, con una frequenza consigliata di circa sei giorni a settimana. Chi segue questo schema punta soprattutto sulla regolarità più che sull’intensità. L’obiettivo è mantenere il corpo attivo senza sottoporlo a sforzi elevati. Durante l’ora centrale il passo dovrebbe restare costante, intorno ai 5 o 6 chilometri orari, così da stimolare il sistema cardiovascolare e aumentare il consumo energetico. Per rendere l’attività più impegnativa si possono inserire leggere salite, cambiare percorso oppure utilizzare piccoli pesi. Questo tipo di allenamento rientra tra gli esercizi aerobici a basso impatto, adatti anche a chi non pratica sport abitualmente. La camminata regolare aiuta a migliorare la resistenza fisica, favorisce il controllo della glicemia e contribuisce alla tonificazione di gambe e glutei. Molte persone la scelgono anche per ridurre stress e tensioni accumulate durante la giornata. Uno degli aspetti più apprezzati del metodo riguarda la sua accessibilità. Non servono attrezzi particolari, iscrizioni in palestra o programmi complessi. Basta ritagliarsi del tempo e mantenere continuità nel corso delle settimane. I primi 6 minuti servono a preparare gradualmente muscoli e articolazioni allo sforzo, aumentando la frequenza cardiaca senza brusche accelerazioni. La fase finale, invece, permette al corpo di tornare lentamente a riposo e limita la sensazione di affaticamento dopo l’allenamento. Chi preferisce allenarsi al mattino sfrutta la camminata per attivare il metabolismo fin dalle prime ore del giorno. L’attività serale viene invece scelta soprattutto da chi vuole scaricare la tensione accumulata e favorire il rilassamento prima di andare a dormire. La crescente diffusione della camminata 6-6-6 conferma il ritorno di interesse verso attività semplici e sostenibili. Anche personaggi noti legati al mondo del benessere, come Jane Fonda, continuano a promuovere il movimento quotidiano come abitudine utile per mantenersi attivi a ogni età.

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