Hannah Waddingham, la routine a 51 anni senza palestra tra squat e allenamenti brevi

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Hannah Waddingham racconta come si mantiene in forma a 51 anni senza palestra. L’attrice segue una routine quotidiana fatta di esercizi brevi, movimenti costanti e piccoli gesti inseriti nella giornata. ```html

Hannah Waddingham, la routine a 51 anni senza palestra tra squat e allenamenti brevi

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Per restare in forma non servono sessioni estenuanti o ore passate in palestra. Ne è convinta Hannah Waddingham, che ha raccontato il suo modo di allenarsi in un’intervista concessa a Women’s Health. L’attrice britannica ha spiegato di aver sempre preferito un approccio semplice, lontano dalle mode del fitness più estremo. La sua giornata inizia con circa venti minuti di esercizi a corpo libero e qualche movimento con pesi leggeri. Una routine essenziale, ma costante, che secondo l’attrice le permette di mantenere tonicità ed energia senza trasformare l’allenamento in un obbligo difficile da sostenere. Waddingham ha raccontato di puntare soprattutto sulla continuità e sul movimento distribuito durante tutta la giornata. Tra i consigli che ripete più spesso agli amici ci sono piccoli gesti quotidiani da trasformare in esercizio, come fare squat mentre ci si lava i denti oppure evitare di restare seduti troppo a lungo. L’allenamento seguito dall’attrice si basa in gran parte sulla calistenia, disciplina che utilizza il peso del corpo come resistenza naturale attraverso esercizi come piegamenti, squat e affondi. A questi aggiunge l’uso di manubri leggeri per stimolare la muscolatura senza carichi eccessivi. Secondo diversi studi, attività di questo tipo possono aiutare a contrastare la perdita di massa muscolare e ossea che spesso accompagna l’avanzare dell’età e la menopausa. Anche movimenti semplici e ripetuti nel corso della giornata possono contribuire a migliorare forza, mobilità e metabolismo. L’attrice insiste soprattutto su un concetto preciso: evitare la sedentarietà. Camminare di più, usare le scale al posto dell’ascensore, trasportare le buste della spesa o fare brevi pause attive durante il giorno sono abitudini che, nel tempo, possono fare la differenza sul benessere fisico.

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