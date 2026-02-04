Errori da evitare per i principianti in Genshin Impact
Iniziare a giocare a Genshin Impact può essere complicato, con i suoi sistemi complessi, le meccaniche gacha e la gestione delle risorse. I nuovi giocatori spesso commettono errori costosi che rallentano la loro progressione per settimane o mesi.Ecco cinque errori fondamentali da evitare per i principianti, che ti aiuteranno a creare un account solido fin dall'inizio.
1. Spreco di resina fragile prima dell'AR45
L'errore:Utilizzare la Resina Fragile per coltivare manufatti o materiali a bassi livelli di rango Avventura.
La Resina Fragile è una risorsa preziosa che ripristina completamente la Resina Originale (160 punti). I nuovi giocatori spesso la usano immediatamente per accelerare la progressione, ma è uno spreco incredibile.
Perché è un errore:
Prima del Grado Avventura 45, i domini degli artefatti non garantivano artefatti a 5 stelle. Sprecherai resina per ottenere artefatti a 4 stelle che alla fine dovrai sostituire. Le ricompense dei domini migliorano notevolmente al Grado Avventura 45, rendendo ogni Resina Fragile significativamente più preziosa.
Cosa fare invece:
Conserva TUTTA la Resina Fragile fino all'AR45+. Usa la tua resina naturale ogni giorno per materiali di ascensione del personaggio, libri dei talenti e materiali per le armi: questi non migliorano con l'AR. Una volta raggiunto l'AR45, usa la Resina Fragile per coltivare domini artefatto in modo efficiente.
Quanta differenza fa?
Al livello 40, potresti ottenere un manufatto a 5 stelle ogni 40 pezzi di resina. Al livello 45, ti è garantito almeno un manufatto a 5 stelle per ogni partita. Una differenza di efficienza enorme.
2. Livellare troppi personaggi in anticipo
L'errore:Distribuire le risorse in modo sottile facendo salire di livello 8-10 personaggi contemporaneamente.
I materiali per il livellamento dei personaggi, Mora e i libri dei talenti sono estremamente limitati all'inizio del gioco. Molti principianti livellano ogni personaggio che ottengono perché non vedono l'ora di provarli tutti.
Perché è un errore:
Portare un personaggio dal livello 1 all'80 costa centinaia di migliaia di Mora e decine di libri EXP. Disperdere queste risorse significa ritrovarsi con molti personaggi deboli invece di pochi personaggi forti in grado di completare i contenuti.
Cosa fare invece:
Concentratevi su un massimo di 4-5 personaggi principali fino all'AR35-40:
- Un DPS principale (il tuo infliggitore di danni)
- Una guaritrice (Barbara è libera e perfetta)
- Due supporti/sub-DPS
Portate questi personaggi al livello 60-70 con armi decenti prima ancora di prendere in considerazione gli altri. Un team concentrato completa i contenuti; un roster sparso fa fatica.
Priorità delle risorse:
DPS principale ? Livello 80, talenti 6/6/6 Supporti ? Livello 60-70, talenti 1/6/6 (di solito conta solo la raffica)
3. Ignorare le reazioni elementari
L'errore:Giocare con i personaggi come in un hack-and-slash di base, senza usare combinazioni elementali.
Il sistema di combattimento di Genshin ruota attorno alle reazioni elementali. I nuovi giocatori spesso si limitano ad attaccare ripetutamente con un solo personaggio, ignorando l'enorme aumento di danni causato dalle reazioni.
Perché è un errore:
Una squadra di reazione adeguata infligge 2-3 volte più danni rispetto allo spam di un singolo elemento. Reazioni come Vaporizzazione (Idro + Piro) e Fusione (Crio + Piro) moltiplicano i danni di 1,5-2 volte per colpo.
Reazioni essenziali da comprendere:
- Vaporizzare:Idro + Piro (potente moltiplicatore di danni)
- Sciolto:Cryo + Pyro (potente moltiplicatore di danni)
- Congelare:Idro + Crio (controllo della folla, immobilizza i nemici)
- Sovraccarico:Elettro + Piro (danni da esplosione ad area)
- Superconduct:Elettro + Crio (riduce la resistenza fisica)
Cosa fare invece:
Costruisci le squadre in base alle reazioni. Ad esempio, usa Barbara (Idro) per applicare lo stato di bagnato, poi passa a Xiangling (Piro) per attivare Vaporizzazione. Questa semplice combinazione rende i contenuti iniziali di gioco banali.
4. Indossare ogni striscione senza pianificare
L'errore:Spendere Primogem in modo casuale su ogni banner che appare.
Le Primogemme sono la risorsa più preziosa in Genshin Impact e i principianti spesso le sprecano giocando senza strategia, inseguendo personaggi a 4 stelle o giocando con stendardi di armi.
Perché è un errore:
Il sistema di pietà richiede 90 tiri per ottenere un personaggio a 5 stelle garantito. Sprecare tiri su stendardi casuali significa non accumulare mai abbastanza per i personaggi che desideri davvero. Inoltre, il sistema 50/50 significa che potrebbero essere necessari 180 tiri per garantirsi un determinato punteggio limitato a 5 stelle.
Cosa fare invece:
- Risparmia per i personaggi limitati a 5 stellevuoi veramente
- Salta il banner delle armicompletamente da principiante (è una trappola)
- Non tifare per 4 stellea meno che non desideri anche le 5 stelle in evidenza
- Ricerca i banner in arrivoper pianificare strategicamente le tue estrazioni
Gestione Primogem:
Un giocatore F2P ottiene circa 50-60 pull per patch (6 settimane). Pianifica di conseguenza. Se desideri un personaggio specifico, inizia a salvare 2-3 patch in anticipo per assicurarti di poterlo ottenere.
5. Correre attraverso la storia senza esplorare
L'errore:Correre velocemente la storia principale e ignorare forzieri, enigmi ed esplorazione.
I nuovi giocatori spesso si concentrano esclusivamente sulle missioni della storia, trascurando il fatto che l'esplorazione fornisce enormi quantità di Primogem, materiali ed esperienza di Grado Avventura.
Perché è un errore:
Ogni regione contiene centinaia di forzieri del valore di 2-10 Primogem ciascuno, oltre a Sigilli che sbloccano preziose ricompense dai negozi regionali. Affrettare la storia significa perdere migliaia di Primogem e materiali essenziali per i potenziamenti.
Cosa ti stai perdendo:
- Forzieri comuni/squisiti: 2-5 Primogem ciascuno (centinaia disponibili)
- Forzieri preziosi/lussuosi: 10-40 Primogem ciascuno
- Oculi (Anemoculus, Geoculus, ecc.): Aumenta la resistenza in modo permanente
- Missioni mondiali: Primogemme e materiali aggiuntivi
- Punti di teletrasporto: essenziali per viaggiare in modo efficiente
Cosa fare invece:
Prenditi il ??tempo necessario in ogni regione. Apri ogni forziere che vedi, risolvi enigmi e raccogli gli Oculi. Usa la mappa interattiva (HoYoLAB o di terze parti) per trovare tutto. Le Primogemme ottenute tramite un'esplorazione approfondita equivalgono a decine di estrazioni gratuite.
Investimento di tempo vs ricompensa:
Trascorrere 10-15 ore in più esplorando a fondo una regione ti farà guadagnare dalle 1.000 alle 2.000 Primogem. Sono 6-12 estrazioni che altrimenti ti saresti perso.
Suggerimento bonus: non cercare di saltare la routine
La frustrazione della lenta progressione all'inizio del gioco porta alcuni giocatori a cercare scorciatoie come provare ad acquistare account Genshin con personaggi e risorse migliori. Questo è un errore: il trading di account viola i Termini di servizio di Genshin e comporta gravi rischi, tra cui ban permanenti e perdita del denaro speso.
Ancora più importante, le prime fasi del gioco ti insegnano le meccaniche essenziali, la costruzione di un team e la gestione delle risorse. Saltare questa fase di apprendimento con un account pre-costruito significa non capire come far progredire correttamente l'account da