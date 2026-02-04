Errori da evitare per i principianti in Genshin Impact

Iniziare a giocare a Genshin Impact può essere complicato, con i suoi sistemi complessi, le meccaniche gacha e la gestione delle risorse. I nuovi giocatori spesso commettono errori costosi che rallentano la loro progressione per settimane o mesi.Ecco cinque errori fondamentali da evitare per i principianti, che ti aiuteranno a creare un account solido fin dall'inizio.

1. Spreco di resina fragile prima dell'AR45

L'errore:Utilizzare la Resina Fragile per coltivare manufatti o materiali a bassi livelli di rango Avventura.

La Resina Fragile è una risorsa preziosa che ripristina completamente la Resina Originale (160 punti). I nuovi giocatori spesso la usano immediatamente per accelerare la progressione, ma è uno spreco incredibile.

Perché è un errore:

Prima del Grado Avventura 45, i domini degli artefatti non garantivano artefatti a 5 stelle. Sprecherai resina per ottenere artefatti a 4 stelle che alla fine dovrai sostituire. Le ricompense dei domini migliorano notevolmente al Grado Avventura 45, rendendo ogni Resina Fragile significativamente più preziosa.

Cosa fare invece:

Conserva TUTTA la Resina Fragile fino all'AR45+. Usa la tua resina naturale ogni giorno per materiali di ascensione del personaggio, libri dei talenti e materiali per le armi: questi non migliorano con l'AR. Una volta raggiunto l'AR45, usa la Resina Fragile per coltivare domini artefatto in modo efficiente.

Quanta differenza fa?

Al livello 40, potresti ottenere un manufatto a 5 stelle ogni 40 pezzi di resina. Al livello 45, ti è garantito almeno un manufatto a 5 stelle per ogni partita. Una differenza di efficienza enorme.

2. Livellare troppi personaggi in anticipo

L'errore:Distribuire le risorse in modo sottile facendo salire di livello 8-10 personaggi contemporaneamente.

I materiali per il livellamento dei personaggi, Mora e i libri dei talenti sono estremamente limitati all'inizio del gioco. Molti principianti livellano ogni personaggio che ottengono perché non vedono l'ora di provarli tutti.

Perché è un errore:

Portare un personaggio dal livello 1 all'80 costa centinaia di migliaia di Mora e decine di libri EXP. Disperdere queste risorse significa ritrovarsi con molti personaggi deboli invece di pochi personaggi forti in grado di completare i contenuti.

Cosa fare invece:

Concentratevi su un massimo di 4-5 personaggi principali fino all'AR35-40:

Un DPS principale (il tuo infliggitore di danni)

Una guaritrice (Barbara è libera e perfetta)

Due supporti/sub-DPS

Portate questi personaggi al livello 60-70 con armi decenti prima ancora di prendere in considerazione gli altri. Un team concentrato completa i contenuti; un roster sparso fa fatica.

Priorità delle risorse:

DPS principale ? Livello 80, talenti 6/6/6 Supporti ? Livello 60-70, talenti 1/6/6 (di solito conta solo la raffica)

3. Ignorare le reazioni elementari

L'errore:Giocare con i personaggi come in un hack-and-slash di base, senza usare combinazioni elementali.

Il sistema di combattimento di Genshin ruota attorno alle reazioni elementali. I nuovi giocatori spesso si limitano ad attaccare ripetutamente con un solo personaggio, ignorando l'enorme aumento di danni causato dalle reazioni.

Perché è un errore:

Una squadra di reazione adeguata infligge 2-3 volte più danni rispetto allo spam di un singolo elemento. Reazioni come Vaporizzazione (Idro + Piro) e Fusione (Crio + Piro) moltiplicano i danni di 1,5-2 volte per colpo.

Reazioni essenziali da comprendere:

Vaporizzare: Idro + Piro (potente moltiplicatore di danni)

Idro + Piro (potente moltiplicatore di danni) Sciolto: Cryo + Pyro (potente moltiplicatore di danni)

Cryo + Pyro (potente moltiplicatore di danni) Congelare: Idro + Crio (controllo della folla, immobilizza i nemici)

Idro + Crio (controllo della folla, immobilizza i nemici) Sovraccarico: Elettro + Piro (danni da esplosione ad area)

Elettro + Piro (danni da esplosione ad area) Superconduct:Elettro + Crio (riduce la resistenza fisica)

Cosa fare invece:

Costruisci le squadre in base alle reazioni. Ad esempio, usa Barbara (Idro) per applicare lo stato di bagnato, poi passa a Xiangling (Piro) per attivare Vaporizzazione. Questa semplice combinazione rende i contenuti iniziali di gioco banali.

4. Indossare ogni striscione senza pianificare

L'errore:Spendere Primogem in modo casuale su ogni banner che appare.

Le Primogemme sono la risorsa più preziosa in Genshin Impact e i principianti spesso le sprecano giocando senza strategia, inseguendo personaggi a 4 stelle o giocando con stendardi di armi.

Perché è un errore:

Il sistema di pietà richiede 90 tiri per ottenere un personaggio a 5 stelle garantito. Sprecare tiri su stendardi casuali significa non accumulare mai abbastanza per i personaggi che desideri davvero. Inoltre, il sistema 50/50 significa che potrebbero essere necessari 180 tiri per garantirsi un determinato punteggio limitato a 5 stelle.

Cosa fare invece:

Risparmia per i personaggi limitati a 5 stelle vuoi veramente

vuoi veramente Salta il banner delle armi completamente da principiante (è una trappola)

completamente da principiante (è una trappola) Non tifare per 4 stelle a meno che non desideri anche le 5 stelle in evidenza

a meno che non desideri anche le 5 stelle in evidenza Ricerca i banner in arrivoper pianificare strategicamente le tue estrazioni

Gestione Primogem:

Un giocatore F2P ottiene circa 50-60 pull per patch (6 settimane). Pianifica di conseguenza. Se desideri un personaggio specifico, inizia a salvare 2-3 patch in anticipo per assicurarti di poterlo ottenere.

5. Correre attraverso la storia senza esplorare

L'errore:Correre velocemente la storia principale e ignorare forzieri, enigmi ed esplorazione.

I nuovi giocatori spesso si concentrano esclusivamente sulle missioni della storia, trascurando il fatto che l'esplorazione fornisce enormi quantità di Primogem, materiali ed esperienza di Grado Avventura.

Perché è un errore:

Ogni regione contiene centinaia di forzieri del valore di 2-10 Primogem ciascuno, oltre a Sigilli che sbloccano preziose ricompense dai negozi regionali. Affrettare la storia significa perdere migliaia di Primogem e materiali essenziali per i potenziamenti.

Cosa ti stai perdendo:

Forzieri comuni/squisiti: 2-5 Primogem ciascuno (centinaia disponibili)

Forzieri preziosi/lussuosi: 10-40 Primogem ciascuno

Oculi (Anemoculus, Geoculus, ecc.): Aumenta la resistenza in modo permanente

Missioni mondiali: Primogemme e materiali aggiuntivi

Punti di teletrasporto: essenziali per viaggiare in modo efficiente

Cosa fare invece:

Prenditi il ??tempo necessario in ogni regione. Apri ogni forziere che vedi, risolvi enigmi e raccogli gli Oculi. Usa la mappa interattiva (HoYoLAB o di terze parti) per trovare tutto. Le Primogemme ottenute tramite un'esplorazione approfondita equivalgono a decine di estrazioni gratuite.

Investimento di tempo vs ricompensa:

Trascorrere 10-15 ore in più esplorando a fondo una regione ti farà guadagnare dalle 1.000 alle 2.000 Primogem. Sono 6-12 estrazioni che altrimenti ti saresti perso.

Suggerimento bonus: non cercare di saltare la routine

La frustrazione della lenta progressione all'inizio del gioco porta alcuni giocatori a cercare scorciatoie come provare ad acquistare account Genshin con personaggi e risorse migliori. Questo è un errore: il trading di account viola i Termini di servizio di Genshin e comporta gravi rischi, tra cui ban permanenti e perdita del denaro speso.

Ancora più importante, le prime fasi del gioco ti insegnano le meccaniche essenziali, la costruzione di un team e la gestione delle risorse. Saltare questa fase di apprendimento con un account pre-costruito significa non capire come far progredire correttamente l'account da