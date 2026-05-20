Selvaggia Roma e Luca Teti, nozze civili a Roma prima del matrimonio in Chiesa del 28 giugno

Selvaggia Roma ha sposato civilmente Luca Teti a Roma dopo anni difficili segnati da una perdita in gravidanza. La coppia, già genitori della piccola Luce, celebrerà il matrimonio religioso il 28 giugno.

Selvaggia Roma e Luca Teti hanno detto sì con rito civile al Comune di Roma. La coppia, insieme da anni e genitori di una bambina di circa un anno e mezzo, ha scelto una cerimonia riservata in attesa del matrimonio religioso fissato per il 28 giugno.

Per l’occasione i due hanno puntato su un look semplice e informale. L’influencer ha indossato un mini abito bianco e nero a pois con trench corto e stivali neri al ginocchio, mentre Luca Teti si è presentato con pantaloni beige, t-shirt bianca e camicia a quadri sui toni arancio.

Le immagini condivise sui social mostrano la coppia sorridente all’uscita dagli uffici comunali. A corredo delle foto, Selvaggia Roma ha pubblicato un messaggio dedicato al marito. «Oggi non abbiamo semplicemente firmato un registro al comune ma abbiamo celebrato la nostra scelta più grande e consapevole», ha scritto su Instagram, parlando di amore, rispetto e complicità costruiti giorno dopo giorno.

L’influencer ha anche confermato la data del matrimonio religioso, annunciando che il rito in Chiesa si terrà il 28 giugno. Un traguardo importante dopo gli anni difficili affrontati dalla coppia, segnati anche dalla perdita di una figlia durante la gravidanza.

La proposta di matrimonio era arrivata durante il battesimo della loro figlia Luce. Nel corso della festa organizzata per la bambina, Luca Teti aveva sorpreso la compagna con una dichiarazione davanti ad amici e parenti. Bendata e accompagnata davanti alla scritta «Mi vuoi sposare?», Selvaggia aveva risposto sì tra applausi e commozione.