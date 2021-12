Matrimonio Haiducii e Miky Falcicchio in Puglia: video delle nozze civili

: la cerimonia civile si è celebrata lunedì scorso. La celebre cantante rumena naturalizzata italiana, in arte Haiducii, e l'event manager nonché2010 Miky Falcicchio si sono uniti in matrimonio mediante rito civile il 6 dicembre 2021. Nozze riservatissime e blindate nella sede consiliare del Comune di Giovinazzo in Puglia.

https://www.youtube.com/watch?v=32PR5su3zQ0&t=39s

La sposa ha indossato un pregiatissimo abito bianco a sirena di velluto di seta e mantello di lana mohair e lurex, che è stato realizzato dal noto stilista Pietro Paradiso. Il giornalista e ufficio stampa Domenico Giampetruzzi e la docente Laura Lupo sono stati scelti dagli sposi come testimoni di nozze.

Presenti al lieto evento oltre allo stilista Pietro Paradiso anche la conduttrice e giornalista di Telenorba, Danela Mazzacane, e un ristrettissimo numero di amici e famigliari. Dopo il rito civile, i neo sposi vip hanno festeggiato il loro amore presso il ristorante Allamuraja, che è stato di recente premiato come "Eccellenza Italiana 2022". Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo Checco De Tullio.

https://www.youtube.com/watch?v=7r5Q9cfBn1k

Congratulazioni e felicitazioni agli sposi!!!

