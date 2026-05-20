Michelle Hunziker verso i 50 anni, il segreto è cambiare allenamento e beauty routine

Michelle Hunziker racconta come affronta il tempo che passa con allenamenti sempre diversi e una routine beauty personalizzata. La conduttrice, vicina ai 50 anni, punta su benessere, energia e stile di vita sano.

Michelle Hunziker continua a dividersi tra televisione, imprenditoria e famiglia, con il nuovo ruolo di nonna arrivato da poco. In un’intervista al Corriere della Sera, la conduttrice ha parlato del suo modo di vivere la bellezza, che per lei non coincide soltanto con l’aspetto fisico ma nasce soprattutto dal benessere personale e dall’equilibrio quotidiano.

Alla base della sua visione c’è anche Goovi, il marchio creato per offrire prodotti dedicati alla cura di sé con un approccio semplice e accessibile. Hunziker spiega che il concetto di bellezza che sente più vicino riguarda soprattutto l’amore e l’energia positiva che una persona riesce a trasmettere.

Ricorda un episodio della sua infanzia, durante il percorso della Cresima, quando chiese al suo padre spirituale perché la Madonna fosse raffigurata così bella. La risposta ricevuta allora, “perché ama”, è rimasta centrale nel suo modo di vedere la vita. Secondo la showgirl, chi vive sentimenti positivi o si sente innamorato della propria esistenza appare naturalmente più luminoso.

Per mantenersi in forma, Michelle Hunziker evita di seguire sempre gli stessi schemi. Cambia attività fisica ogni tre mesi perché ritiene che il corpo abbia bisogno di stimoli continui per reagire. Lo stesso principio vale per la cura della pelle, con trattamenti differenti in base alle esigenze del momento. Quando sente la pelle più affaticata punta su antiossidanti e vitamina C, mentre utilizza il collagene per lavorare sull’elasticità.

La conduttrice affronta senza timori anche l’arrivo dei 50 anni. Racconta che in passato molte persone le avevano descritto i quaranta come l’inizio di una fase più complicata e stancante, mentre sua madre le disse il contrario, sostenendo che il periodo migliore della vita sarebbe arrivato tra i quaranta e i cinquantacinque anni.

Oggi Hunziker dice di sentirsi più consapevole rispetto al passato e di vivere con maggiore maturità le responsabilità personali e professionali. Ammette che il corpo cambia con il passare del tempo, ma preferisce concentrarsi su ciò che può gestire ogni giorno attraverso uno stile di vita sano, alimentazione equilibrata e movimento costante.