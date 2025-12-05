Aurora Ramazzotti celebra i 29 anni: la dedica di Michelle Hunziker emoziona i fan

Aurora Ramazzotti compie oggi, venerdì 5 dicembre, 29 anni. Un traguardo che la madre Michelle Hunziker ha voluto celebrare condividendo sui social una serie di scatti del passato, immagini che raccontano momenti teneri tra madre e figlia accompagnati da parole ricche d’affetto.

“Oggi ha 29 anni il mio musetto bellissimo e la cosa fantastica è che rimane invariato. Si è solo trasformato in una bellissima donna e una mamma meravigliosa della quale vado molto fiera. Il mio cuore vedendoti così felice e realizzata scoppia di felicità”, ha scritto la conduttrice, definendo quegli scatti “precious memories” perché rappresentano perfettamente la figlia. Il messaggio si chiude con un dolce “Auguri amore mio ti amo”, accompagnato dal tag ad Aurora e all’ex marito Eros Ramazzotti.

A unirsi ai festeggiamenti è stato anche Goffredo Cerza, compagno e futuro marito di Aurora Ramazzotti. “Crescere insieme, buon compleanno amore”, ha scritto condividendo una foto spontanea e intima che li ritrae abbracciati, ancora assonnati.